المفكّر والسياسي العراقي حسن العلوي - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة يشرح السياسي العراقي حسن العلوي كيف فرّ آخر رئيس وزراء عراقي في العهد الملكي نوري السعيد من منزله الى منازل أخرى قبل أن يتنكّر بزي نسائي ويكتشف الثوار أمره ويقتلونه. حسن العلوي، الذي شهد مقتل نوري السعيد يتحدث عن الانقلاب على رئيس الحكومة العراقي الأسبق عبدالكريم قاسم ثم على الرئيس عبد الرحمن عارف. السياسي العراقي يتطرق أيضا الى أسباب مغادرته العراق، وعمله مع المعارضة في الخارج الى حين عودته الى العراق في 2003 والرسائل التي يتلقاها دورياً من نائب الرئيس العراقي الأسبق عزة الدوري المتواري عن الأنظار، منذ سقوط النظام.

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