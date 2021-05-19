المفكّر والسياسي العراقي حسن العلوي - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من سلسلة يقول السياسي العراقي حسن العلوي إنه شعر بأن مرحلة الرئيس العراقي احمد حسن البكر قد انتهت بعد قيام الثورةالإيرانية. ويكشف العلوي انه رافق صدام حسين في رحلة استكشافية على الحدود العراقية الإيرانية، بعد أسبوع من سقوط نظام الشاه في العام 1979، وكان صدام يسأل: أين هي المنطقة الرخوة التي يمكن من خلالها الدخول الى إيران؟ وفي الحلقة يوضح العلوي أسباب صدور احكام بالإعدام على عدد من الوزراء والقيادات في حزب البعث وسجن حسن العلوي بعد الحكم على ابن خاله وزير التخطيط عدنان الحمداني بتهمة التآمر على صدام حسين.

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