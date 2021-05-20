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مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت - الجزء الثالث

مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت - الجزء الثالث

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في الحلقة الثالثة يكشف وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت أن حافظ الأسد هو من حضّ حزب الله على قصف إسرائيل لإفساد الحملات الانتخابية لشيمون بيريز من أجل إفشال عملية السلام. دو شاريت يتحدث عن كواليس المفاوضات التي أوصلت الى "تفاهم نيسان" برعاية دولية وإقليمية لضمان سلامة المدنيين في شمال إسرائيل وجنوب لبنان على حد سواء.وبالانتقال الى الملف الجزائري، يتحدث رئيس الدبلوماسية الفرنسية الأسبق عن خلفيات تفجيرات باريس في عامي 1995 و1996 والأسباب الكامنة وراء رفض الرئيس الجزائري اليمين زروال لقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك سرّاً على هامش الجلسات العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في 22 كتوبر من العام 1995.

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