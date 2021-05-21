مع رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة - الجزء الأول

في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة عن مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية فيقول إن: المفاوضات على المسار السوري – الإسرائيلي كانت متقدمة، وكان السوريون يتكتّمون عليها. وعندما سأل نائب رئيس الوفد الأردني وقتها فايز الطراونة وزير الخارجية السوري عن مفهومه للحل الشامل، رد: أي عندما يُنهي كل فريق تفاوضي مشاكله مع إسرائيل واستطرد قائلا: كل واحد يقلع شوكه بيده. وعن المسار الأردني – الإسرائيلي أشار الطراونة إلى أن رئيس الوفد الأردني المفاوض رفض استلام مسوّدة اتفاق من رئيس الوفد الإسرائيلي قبل التفاوض وحل المشاكل العالقة بين الطرفين لجهة الحدود والمياه وغيرها.

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