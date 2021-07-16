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مع اللواء الكويتي المتقاعد فيصل الجزاف - الجزء الأول

مع اللواء الكويتي المتقاعد فيصل الجزاف - الجزء الأول

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في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث اللواء الكويتي المتقاعد فيصل الجزاف عن غزو الكويت. الجزاف الذي كان ضابطا صغيرا في العام 1990 يروي مشاهداته عن الكويتيين في لندن ثم عن المسؤولين الكويتيين في السعودية بعدما تشكلت حكومة كويتية في الطائف من أجل العمل على تحرير البلاد. الجزاف الذي كان نائبا لرئيس غرفة العمليات في شيراتون الطائف، يكشف كيف كان يتم التواصل مع المقاومين داخل الكويت، الذين بدأوا يتجمعون في شكل عشوائي، قبل أن يتنظموا لاحقاً في خلايا منفصلة عن بعضها. أسرت القوات العراقية آلاف الكويتيين من عسكريين ومدنيين، تم تحرير الغالبية منهم بعد تحرير الكويت وتم العثور على مقابر جماعية لعدد من الأسرى الذين تم إعدامهم، وبقي مصير العشرات الآخرين مجهولا حتى الساعة. اللواء فيصل الجزاف المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورئيس فريق البحث عن رفات الأسرى بعد التحرير يكشف بالوثائق والصور مصير العشرات من المفقودين.

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