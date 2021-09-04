من ذاكرة ال 4 من سبتمبر

في العام 1870هزيمة قوات إمبراطور فرنسا نابليون الثالث أمام القوات الألمانية، ووقوعه أسيرًا في يد الألمان.

في العام 1888 المخترع الأمريكي جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية إيستمان كوداك.

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في العام 1899 الجيش المصري يرفع الرايتين المصرية والبريطانية فوق قصر حاكم السودان.

في العام 1932 فرنسا وبولندا توقعان على اتفاقية للمساعدة المتبادلة بينهما.

في العام 1948 الملكة فيلهامينا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها جوليانا.

في العام 1953 انعقاد الدورة الأولى «لمجلس الدفاع العربي المشترك» في القاهرة.

في العام 1970 انتخاب سلفادور أليندي رئيسًا لتشيلي.

في العام 1974 الولايات المتحدة تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية لتكون آخر دولة غربية تقيم علاقات مع الدولة الشيوعية التي أقيمت بالشطر الشرقي من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

في العام 1977 انضمام جيبوتي إلى جامعة الدول العربية.

في العام 1981 اغتيال السفير الفرنسي في لبنان «لويس دو لامار».

في العام 1990 الرئيس الأمريكي جورج بوش يعفي مصر من ديونها العسكرية.

في العام 1997 عملية للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة؛ تسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 150 آخرين.

في العام 1998 تأسيس محرك البحث غوغل على يد سيرجي برين ولاري بايج.

في العام 1999 وقوع أولى تفجيرات الشقق الروسية في بويناكسك التي أودت بحياة 293 شخصًا وإصابة 651 آخرين.

في العام 2010 السلطات البحرينية تعلن تفكيك شبكة سرية وإحباط مخططات إرهابية تستهدف المساس بالأمن الوطني وتقويض الوحدة الوطنية وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

2013 - إبراهيم أبو بكر كيتا يتولى منصب رئاسة مالي كخامس رئيس لمالي خلفا لديونكوندا تراوري.

في العام 2015 مقتل 45 جنديا إماراتيا و32 يمنيا و10 سعوديين و5 بحرينيين من قوة التحالف العربي في قصف بصاروخ توشكا في مأرب شمال اليمن.

مواليد

في العام 1824 أنطون بروكنر، مؤلف موسيقي نمساوي.

في العام 1833 كريستوف فريدريش هيغيلماير، فيزيائي وعالم نبات ألماني.

في العام 1913ستانفورد مور، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1972.

في العام 1926 إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية.

في العام 1934 كليف غرانجر، اقتصادي ويلزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2003.

في العام 1983 منة فضالي، ممثلة مصرية.

وفيات

في العام 1063 طغرل بك، سلطان سلجوقي.

في العام 1963 روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.

في العام 1965 ألبرت شوايتزر، فيلسوف ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1952.

في العام 2010 محيي الدين اللباد، رسام وفنان تشكيلي مصري.

في العام 2011 عائشة بنت محمد الخامس، أميرة علوية من الأسرة المالكة في المغرب.