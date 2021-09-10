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حيدر أبو بكر العطاس رئيس اليمن الديمقراطية الشعبية السابق - الجزء الرابع

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حيدر أبو بكر العطاس رئيس اليمن الديمقراطية الشعبية السابق - الجزء الرابع

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في الحلقة الرابعة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يكشف رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق حيدر أبو بكر العطاس كيف قطع الطريق على طرح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قيام وحدة اندماجية بين اليمنين الجنوبي والشمالي في حضور الزعيم الليبي معمر القذافي. العطاس رد على اقتراح صالح بتبني مشروع سابق اقترحه القذافي بقيام وحدة بين اليمنين الشمالي والجنوبي وليبيا، الأمر الذي أفرح القذافي وأغضب صالح الذي انسحب من الاجتماع، وبذلك تبخر اقتراح الوحدة. حيدر أبو بكر العطاس يرى أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كان يستفيد من الخلافات في الجنوب لتحقيق أهدافه، وهو لم يكن في الأساس يرغب في توحيد اليمنين إنما رئيس اليمن الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد هو من أقنعه بذلك. الرئيس علي عبد الله صالح كان يقول للعطاس: إن مقررات مكتبكم السياسي تصلني في غضون ساعتين من صدورها، ولدى مراجعة رئيس اليمن الجنوبي وقتها علي ناصر محمد بالأمر قال له إنه يعرف بأن أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية هم مخترقون ويتعاملون مع صالح. وفي الحلقة يتطرق العطاس إلى الخلافات بين اليمن والجنوبي قبل قيام الوحدة.

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