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حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء اليمني الأسبق - الجزء السادس

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حيدر أبو بكر العطاس رئيس الوزراء اليمني الأسبق - الجزء السادس

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في الحلقة ما قبل الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يقول رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق حيدر أبو بكر العطاس إن أول نتائج للإنتخابات العامة بعد الوحدة أظهرت رفض الجنوبيين لهذه الوحدة. وتحدث العطاس عن أجواء القلق التي كانت تسود المسؤوليين اليمنيين وقتها، لدرجة أنهم كانوا يتجنبون شرب الماء عندما يكونون في مجلس مسؤولين آخرين خشية ان تكون مسمّمة. ويتطرق العطاس إلى وثيقة العهد والاتفاق، فيكشف ان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رفض أن يكون التوقيع على الوثيقة في مقر جامعة الدول العربية مُفضلاً أن يكون حفل التوقيع في الأردن. لكن صالح وأنصاره انقلبوا على هذا الاتفاق قبل ان يجف حبره، بحسب العطاس، وأعلنوا الحرب على الجنوب في العام 1994. وفي الحلقة يتطرق آخر رئيس جمهورية لليمن الديمقراطية الشعبية إلى الوساطات الخارجية التي سعت إلى التهدئة، بعدما انفجر الوضع.

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