حيدر أبو بكر العطاس أول رئيس حكومة يمني بعد الوحدة - الجزء السابع والأخير

في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يقول أول رئيس حكومة يمنية بعد الوحدة حيدر أبو بكر العطاس إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تحالف بداية مع حزب الإصلاح والإخوان والسلفيين ولما كبروا استخدم الحوثيين لتحجيمهم، قبل أن ينقلب لاحقا على الحوثيين. وبدخول الحوثيين صنعاء خرجت الأمور عن سيطرة صالح. ويكشف العطاس أن أحد كبار الضباط المحسوبين على صالح رفض تنفيذ انقلاب ضد الحوثيين بأمر من صالح وقال له: بعدما أدخلتهم إلى العاصمة تطلب منا الانقلاب عليهم؟ كيف نفعل ذلك ونحن في وسطهم؟

صالح سبق أيضا، أن استغل اسم تنظيم القاعدة، لضرب خصومه وترويع الغرب.

وعن الجهات التي نفّذت تفجير مسجد دار النهدين في القصر الرئاسي الذي أصيب فيه علي عبد الله صالح في 2011 يقول العطاس: أشخاص قريبون من الرئيس اليمني السابق تعاونوا مع المنفذين في محاولة لقتل صالح وربما أشخاص قريبون منه أيضاً، كان لهم يد في قتله في 2017.

مادة اعلانية