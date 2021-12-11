ناجح إبراهيم يكشف تفاصيل خطة اغتيال السادات من داخل كواليس الجماعة الإسلامية
في الحلقة الثانية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم أن خالد اسلامبولي هو من عرض فكرة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك على محمد عبد السلام وقال له: أنا مشارك في العرض العسكري لذكرى 6 أكتوبر 1981 وأريد التخلص من أنور السادات. كان اسلامبولي حاقدا على السادات بسبب توقيعه مع إسرائيل على اتفاق كامب ديفيد وهو استشاط غضبا، عندما أوقفت السلطات شقيقه من ضمن سلسلة توقيفات عرفت بتحفظات سبتمبر 1981. وفي الحلقة يتحدث ناجح إبراهيم عن الثغرات الأمنية التي كانت موجودة في العرض العسكري والتي استغلها المخططون والمنفذون لاغتيال الرئيس المصري وقتها. العضو المؤسس للجماعة الإسلامية الذي أمضى 24 عاما في السجن واجه قسوة الحبس بالانفتاح والمحبة فدرس القانون والأدب وعالج المرضى. وفي السجن شارك ناجح إبراهيم في إطلاق مبادرة نبذ العنف. إبراهيم نوّه بدور اللواء أحمد رأفت في العمل من أجل إطلاق مبادرة نبذ العنف التي تبنتها الجماعة الإسلامية داخل السجن وهو ما دفعها إلى مراجعة أفكارها ومواقفها المتشددة. كذلك أشار إلى أن عبد الغفار محمد، القاضي الذي حكم عليه وعلى رفاقه بالسجن، كان عادلا، وهو تدخل مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما علم أن هناك توجّهاً لإعادة توقيف بعض المحكومين بعد الإفراج عنهم، ونجح في مسعاه.
ناجح إبراهيم يكشف عن مخطط عملية اغتيال الرئيس أنور السادات في العام 1981
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم عن بداية الجماعة نشاطاتها في الجامعات في شكل عفوي قبل أن تتحول من جماعات طالبية متعددة إلى جماعة واحدة منظّمة. الجماعة ركزت في بداياتها على الدعوة الدينية، قبل أن تنتهج العنف سبيلا لتحقيق أهدافها، وذلك بعدما التقى الشيخ كرم زهدي مع محمد عبدالسلام فرج، من تنظيم الجهاد الإسلامي. ناجح إبراهيم يكشف أنه كان على علم مسبق بوجود مخطط لاغتيال الرئيس المصري أنور السادات في العام 1981 نافيا أن يكون من بين المخططين لها. الجماعة الإسلامية انقسمت لاحقا إلى 3 أقسام: الأول سلفي والثاني التحق بالإخوان والثالث بقي على حاله.
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - الجزء الرابع
في الحلقة الأخيرة يكشف السفير العراقي الأسبق لدى مصر نبيل نجم عن كواليس لقاءاته مع الرئيس المصري مبارك الذي حاول من دون أن ينجح، تجنيب العراق ويلات الحرب، وإيجاد حل سلمي للانسحاب من الكويت في 1991. ويقول نجم: كان مبارك ينبّه صدام إلى خطورة احتلال الكويت وتبعاته بينما العراق كان يبرر أسباب الغزو. السفير العراقي لدى مصر أكد ان الاتصالات بين القاهرة وبغداد لم تتوقف، بعد مغادرته مصر في 1991، وأنه عاد إلى القاهرة بعد شهرين من تحرير الكويت. السفير نجم سيتطرق إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام ومحاكمة صدام حسين فيقول: كان صدام يعرف سلفا أن رأسه مطلوب ولذلك طلب من القضاة تحميله المسؤولية وحده عن كل ما حصل في العراق. نبيل نجم خضع منزله للتفتيش في مايو 2003 وسيق إلى التحقيق، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنه لعدم وجود شبهات ضده. وردا على أسئلة الضابط الأميركي نبّه نجم من تبعات حل الجيش العراقي وقرار اجتثاث البعث وما سينجم عنهما من فوضى وكيف ستستغل إيران ذلك من أجل التمدد في العراق. الضابط الأميركي أعجب بكلام نجم ودعاه مرة ثانية للحضور لتكرار ما قاله أمام مجموعة أرفع من الضباط الأميركيين.
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - ج 3
في الحلقة ما قبل الأخيرة يقول السفير العراقي الأسبق لدى مصر نبيل نجم إنه تفاجأ بخبر غزو العراق للكويت. الرئيس المصري حسني مبارك نبّه نجم إلى تبعات بقاء القوات العراقية في الكويت وهو حرص على أن يتصل أمامه بعدد من رؤساء الدول من أجل تجنيب العراق خطر الصدام العسكري مع القوات الأميركية. لكن مبارك سرعان ما دعا إلى عقد قمة عربية طارئة في القاهرة بعدما أعلن العراق ضم الكويت إلى أراضيه. السفير نجم حمل رسائل عدة شفهية وخطية من مبارك الى صدام حسين يحضّه فيها على الانسحاب من الكويت، لكن الأخير لم يستجب لهذه الدعوات. نبيل نجم يستذكر مرحلة ما قبل الغزو، عندما زار وفد من الكونغرس الأميركي العراق بناء لنصائح مصرية وأردنية. صدام أكد وقتها للوفد أن بلاده لا تمتلك سلاحا نوويا، وأنها لن تقصف إسرائيل إلا إذا اعتدت على العراق. وفي الحلقة يتطرق نجم إلى القمم العربية وبعض الإشكالات التي حصلت فيها. وعن الصحافي البريطاني من أصل إيراني الذي أعدمه العراق يقول نبيل نجم أظهرت التحقيقات أنه كان يتجسس لصالح إسرائيل وقد أخذ عيّنة من التراب من موقع عسكري حساس بعد وقوع انفجار فيه
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي لدى مصر - الجزء الثاني
في الحلقة الثانية يكشف السفير العراقي لدى مصر نبيل نجم أن مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل المصري حسني مبارك اتصل به وطلب منه المشاركة في استقبال الرئيس السوري حافظ الأسد في الإسكندرية. الجواب الأول لنجم كان الاعتذار بسبب قطع العلاقات بين البلدين. لكنه عندما أبلغ الرئيس العراقي صدام عبر سكرتيره، وافق صدام على مشاركته في حفل استقبال الأسد الذي صافحه بودّية. وفي الحلقة يكشف السفير نجم أن السبب الحقيقي لإعفاء المشير المصري عبد الحليم أبو غزالة من منصبه هو حصوله على معلومات من خبير صواريخ أميركي من أصل عراقي ونقلها إلى مصر والعراق وهو ما أغضب الرئيس جورج بوش. كذلك يتطرق نبيل نجم إلى أسباب الخلاف بين المشير أبو غزالة ووزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق الفريق حسين كامل. نجم رتب زيارة لكامل الى القاهرة لإذابة الجليد في علاقاته مع أبو غزالة حيث جال على عدد من المصانع العسكرية ومحطات توليد الكهرباء.
ناجح إبراهيم يكشف تفاصيل خطة اغتيال السادات من داخل كواليس الجماعة الإسلامية