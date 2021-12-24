الذاكرة السياسية |الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم - الجزء الرابع والأخير
في الحلقة الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يستكمل الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم الحديث عن تجربة المراجعات الفكرية والدينية لأفكار الجماعة الإسلامية والتي أنتجت مبادرة نبذ العنف. ناجح إبراهيم قاد الناحية الفكرية من المبادرة والشيخ كرم زهدي الناحية الإدارية. إبراهيم قال: قبل المبادرة كنا نقرأ النص قراءة خاطئة والواقع بطريقة مغلوطة، وهذا الأمر تبدل لاحقا. الرئيس المصري حسني مبارك وافق على المبادرة وأفرج عن الاف السجناء على مدى خمس سنوات. ناجح إبراهيم كان توقع سلفا فشل الإخوان في السلطة لأن هذا التنظيم لم يعرف كيف ينتقل من فقه الجماعة إلى فقه الدولة. فالحركات الإسلامية تحكم بازدواجية الرئيس والمرشد كما هو الحال في النظام الإيراني.
الذاكرة السياسية | ناجح إبراهيم يكشف تفاصيل علاقته مع أيمن الظواهري خلف قضبان السجن
في الحلقة الثالثة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم عن شخصية أيمن الظواهري الذي سجن لمدة 3 أعوام بسبب قيادته تنظيم الجهاد قبل أن ينتقل الى القاعدة لاحقا. الظواهري الذي كان في سجن واحد مع ناجح إبراهيم، كان لديه أفكارا متطرّفة وكان يؤمن بالقتال من أجل القتال وهو نقل هذه الأفكار إلى تظيم القاعدة وإلى زعيمها وقتها أسامة بن لادن، قبل أن يخلفه بعد مقتله. وفي الحلقة يتطرق إبراهيم إلى المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية من أجل نبذ العنف، فأشار إلى أن أول خمس مراجعات فشلت لأنها كانت مشروطة، وعندما قدمت الحركة المراجعة السادسة من جانب واحد وبلا شروط وقبلت تبديل أفكارها في كتبها وإلقاء سلاحها ووقف الحملات التحريضية، نجحت في سعيها. المبادرة أدت إلى تحسين المعاملة في السجون وإلى الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين على مدى 5 سنوات، كذلك سلّم العشرات من المطلوبين أنفسهم بعدما حصلوا على ضمانات بالخضوع لمحاكمات عادلة وبمعاملة لائقة في السجن.
ناجح إبراهيم يكشف تفاصيل خطة اغتيال السادات من داخل كواليس الجماعة الإسلامية
في الحلقة الثانية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم أن خالد اسلامبولي هو من عرض فكرة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك على محمد عبد السلام وقال له: أنا مشارك في العرض العسكري لذكرى 6 أكتوبر 1981 وأريد التخلص من أنور السادات. كان اسلامبولي حاقدا على السادات بسبب توقيعه مع إسرائيل على اتفاق كامب ديفيد وهو استشاط غضبا، عندما أوقفت السلطات شقيقه من ضمن سلسلة توقيفات عرفت بتحفظات سبتمبر 1981. وفي الحلقة يتحدث ناجح إبراهيم عن الثغرات الأمنية التي كانت موجودة في العرض العسكري والتي استغلها المخططون والمنفذون لاغتيال الرئيس المصري وقتها. العضو المؤسس للجماعة الإسلامية الذي أمضى 24 عاما في السجن واجه قسوة الحبس بالانفتاح والمحبة فدرس القانون والأدب وعالج المرضى. وفي السجن شارك ناجح إبراهيم في إطلاق مبادرة نبذ العنف. إبراهيم نوّه بدور اللواء أحمد رأفت في العمل من أجل إطلاق مبادرة نبذ العنف التي تبنتها الجماعة الإسلامية داخل السجن وهو ما دفعها إلى مراجعة أفكارها ومواقفها المتشددة. كذلك أشار إلى أن عبد الغفار محمد، القاضي الذي حكم عليه وعلى رفاقه بالسجن، كان عادلا، وهو تدخل مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما علم أن هناك توجّهاً لإعادة توقيف بعض المحكومين بعد الإفراج عنهم، ونجح في مسعاه.
ناجح إبراهيم يكشف عن مخطط عملية اغتيال الرئيس أنور السادات في العام 1981
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم عن بداية الجماعة نشاطاتها في الجامعات في شكل عفوي قبل أن تتحول من جماعات طالبية متعددة إلى جماعة واحدة منظّمة. الجماعة ركزت في بداياتها على الدعوة الدينية، قبل أن تنتهج العنف سبيلا لتحقيق أهدافها، وذلك بعدما التقى الشيخ كرم زهدي مع محمد عبدالسلام فرج، من تنظيم الجهاد الإسلامي. ناجح إبراهيم يكشف أنه كان على علم مسبق بوجود مخطط لاغتيال الرئيس المصري أنور السادات في العام 1981 نافيا أن يكون من بين المخططين لها. الجماعة الإسلامية انقسمت لاحقا إلى 3 أقسام: الأول سلفي والثاني التحق بالإخوان والثالث بقي على حاله.
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - الجزء الرابع
في الحلقة الأخيرة يكشف السفير العراقي الأسبق لدى مصر نبيل نجم عن كواليس لقاءاته مع الرئيس المصري مبارك الذي حاول من دون أن ينجح، تجنيب العراق ويلات الحرب، وإيجاد حل سلمي للانسحاب من الكويت في 1991. ويقول نجم: كان مبارك ينبّه صدام إلى خطورة احتلال الكويت وتبعاته بينما العراق كان يبرر أسباب الغزو. السفير العراقي لدى مصر أكد ان الاتصالات بين القاهرة وبغداد لم تتوقف، بعد مغادرته مصر في 1991، وأنه عاد إلى القاهرة بعد شهرين من تحرير الكويت. السفير نجم سيتطرق إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام ومحاكمة صدام حسين فيقول: كان صدام يعرف سلفا أن رأسه مطلوب ولذلك طلب من القضاة تحميله المسؤولية وحده عن كل ما حصل في العراق. نبيل نجم خضع منزله للتفتيش في مايو 2003 وسيق إلى التحقيق، ولكن سرعان ما تم الإفراج عنه لعدم وجود شبهات ضده. وردا على أسئلة الضابط الأميركي نبّه نجم من تبعات حل الجيش العراقي وقرار اجتثاث البعث وما سينجم عنهما من فوضى وكيف ستستغل إيران ذلك من أجل التمدد في العراق. الضابط الأميركي أعجب بكلام نجم ودعاه مرة ثانية للحضور لتكرار ما قاله أمام مجموعة أرفع من الضباط الأميركيين.
الذاكرة السياسية |الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم - الجزء الرابع والأخير