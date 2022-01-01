الوزير السوداني الأسبق لام أكول يكشف تفاصيل لأول مرة عن انفصال جنوب السودان

الذاكرة السياسية | ناجح إبراهيم يكشف تفاصيل علاقته مع أيمن الظواهري خلف قضبان السجن

في الحلقة الثالثة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم عن شخصية أيمن الظواهري الذي سجن لمدة 3 أعوام بسبب قيادته تنظيم الجهاد قبل أن ينتقل الى القاعدة لاحقا. الظواهري الذي كان في سجن واحد مع ناجح إبراهيم، كان لديه أفكارا متطرّفة وكان يؤمن بالقتال من أجل القتال وهو نقل هذه الأفكار إلى تظيم القاعدة وإلى زعيمها وقتها أسامة بن لادن، قبل أن يخلفه بعد مقتله. وفي الحلقة يتطرق إبراهيم إلى المراجعات التي قامت بها الجماعة الإسلامية من أجل نبذ العنف، فأشار إلى أن أول خمس مراجعات فشلت لأنها كانت مشروطة، وعندما قدمت الحركة المراجعة السادسة من جانب واحد وبلا شروط وقبلت تبديل أفكارها في كتبها وإلقاء سلاحها ووقف الحملات التحريضية، نجحت في سعيها. المبادرة أدت إلى تحسين المعاملة في السجون وإلى الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين على مدى 5 سنوات، كذلك سلّم العشرات من المطلوبين أنفسهم بعدما حصلوا على ضمانات بالخضوع لمحاكمات عادلة وبمعاملة لائقة في السجن.

