ماذا كانت أوامر معمر القذافي عند انطلاق الاحتجاجات الشعبية في بنغازي في 2011؟
في الحلقة الأولى من رباعية يكشف الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي عما دار في بنغازي في الأيام الأولى لثورة 17 فبراير 2011. ساهم الطيب في التهدئة بعد توقيف المحامي فتحي تربل ونقله في سيارته إلى منزله قبل أن ينتقل لاحقا إلى طبرق ومنها إلى طرابلس حيث التحق بالقذافي. وعن تطور الأحداث في بنغازي يقول: طرف ثالث أطلق النار من الخلف على كتيبة الفضيل وليس قوات الصاعقة وحمّل أجهزة الأمن الليبية مسؤولية تسلل عناصر من الخارج إلى ليبيا من أجل خلق فتنة. ورأى أن المشكلة في ليبيا لم تكن بين أبناء البلد الواحد إنما تطورت بفعل تدخل جهات أجنبية مشيرا إلى الدور الذي لعبه برنار هنري ليفي في ليبيا ومن خلفه الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي. الطيب الصافي الذي ذهب لتقديم واجب التعزية لمعمر القذافي بوفاة ابنه سيف العرب في غارة جوية استهدفت منزله يقول: كان اهتمام القذافي منصبا وقتها، على الأوضاع في ليبيا وكان منفتحا على مطالب المحتجين لتلافي حصول تدخل أجنبي في ليبيا، كما حصل لاحقا. القذافي كان حينها مقتنعاً بأنه قادر على السيطرة على الوضع، لكن دخول قوى أجنبية على خط الصراع بقواتها الجوية والبحرية بدّل موازين القوى وأسقط النظام الليبي.
الكشف عن أول قرار تراجع عنه صدام حسين
في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق ضياء الخيون عن المهمة التي كلفه بها الرئيس العراقي صدام حسين مع دولة الإمارات من أجل تحرير تحويلة مصرفية تم التحفظ عليها بعد غزو العراق للكويت في العام 1990، لأن مجلس الأمن كان أصدر قرارات منع بموجبها تحويل أي أموال إلى العراق. وعلى الرغم من نجاح الخيون بمهمته فوجئ لدى عودته بإحالته على التقاعد بسبب تلاعب موظفة تعمل تحت إدارته بأموال مصرف الرافدين. رفع ضياء الخيون كتابا إلى الرئيس العراقي صدام حسين طالبا منه رفع الظلم عنه، فاستقبله صدام بعد خمسة أشهر وأمر بإعادته إلى منصبه ومنحه مكافأة. وفي الحلقة يعطي المدير العام لمصرف الرافدين أمثلة عن قرارات اضطر النظام إلى اتخاذها إبان الحصار كطبع العملة أو تحديد قيمة السحب وهو ما انعكس سلبا على سعر صرف الدينار العراقي. ويكشف الخيون أن 80% من موازنة الدولة كانت تخصص لوزارة التصنيع العسكري التي كان يديرها وقتها حسين كامل صهر صدام حسين.
مصير مقتنيات صدام حسين من ذهب وألماس بعد الغزو الأميركي للعراق
في الحلقة ما قبل الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يشرح وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق ضياء الخيون ما حل بمقتنيات صدام حسين الثمينة التي تسلمها من الأميركيين. ويقول الخيون: الذهب والألماس والساعات سُلّمت للمصرف المركزي، العصي والبنادق والمسدسات المذهبة أهديت للمتحف، والسيارات الكلاسيكية القديمة منحت الى أمانة بغداد. وفي الحلقة يكشف ضياء الخيون عن أطول اجتماع شارك فيه مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجميع الوزراء في القصر الجمهوري وطُلب منه فيه الردُّ على أسئلة الوزراء. وقبل البدء بالكلام سأله صدام إن كان قادرا على الإجابة على الأسئلة كلها أم يحتاج إلى مساعدة وزير المال، ليتدخل الوزير حسين كامل صهر صدام ويقول: بماذا يفهم وزير المال أحمد حسين الخضير حتى يساعده؟ ولدى سماع هذا الكلام سقط وزير المال أرضا قبل أن يُنقل إلى غرفة مجاورة. في تلك الليلة، نجح الخيون في الإجابة عن كل الأسئلة حتى طُلب منه بعد الاجتماع ملءُ استمارات باعتباره مرشحاً لمنصب وزير المالية المقبل. لكن وفي اللحظة الأخيرة فوجئ بتعيين حكمت العزاوي وزيرا للمالية بدلا عنه. لاحقت الخيون الدعاوى القضائية دون وجه حق كما يقول، وهو ما اضطره الى العيش خارج بلده.
كم بلغ حجم الأموال التي ضبطت في منزل عدي صدام حسين؟
في الحلقة الثانية من سلسلة مع برنامج الذاكرة السياسية، يتابع وكيل وزارة المالية العراقي الأسبق ضياء الخيون، الحديث عن مصير الأموال المودعة في المصارف العراقية، وكيف أشرفت القوات الأميركية على حمايتها ونقلها إلى المصرف المركزي، بعد عدّها وإجراء جردة بها وتسليمها إلى ضيف البرنامج ضياء الخيون بصفته المشرف على شؤون وزارة المالية وقتها. كذلك يتطرق الخيون إلى الأموال التي وجدها الأمريكيون في منزل عدي صدام حسين، ومصير تلك الأموال. وعن مقتنيات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين يقول الخيون إنه تسلمها بموجب جردة وكان من بينها ساعات وعصي مذهبة وهدايا قيّمة، أودعت في خزانة المصرف المركزي. أما سيارات الرئيس، وفيها مجموعة من السيارات الفاخرة القديمة، فقد سلمت للمتحف الوطني. ويشير الخيون إلى أن الحاكم المدني الأميركي للعراق وقتها بول بريمر كان يوقع أوامر الصرف للموظفين في القطاع العام العراقي.
حجم أرصدة الشخصيات النافذة في نظام صدام حسين
في الجزء الأول من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية"، يكشف المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق ضياء الخيون، كيف تسلّم قصي صدام حسين نجل الرئيس العراقي الراحل ، كامل رصيد البنك المركزي من العملات الصعبة، بعد بدء الغزو الأميركي للعراق بأيام قليلة، بناء على أمر خطي من صدام حسين، بعدما طلب هذه الورقة محافظ البنك المركزي لتبرير تسليمه هذه المبالغ. وجاء في كتاب صدام حسين: "يسلم مبلغ 920 مليون دولار و80 مليون يورو إلى ولدنا قصي ووزير المالية حكمت العزاوي للحفاظ عليها من الأميركان الأنجاس". وفي الحلقة يعدد الخيون أرصدة الودائع العراقية في مختلف المصارف، قبل الغزو الأميركي وبعده، ومصير هذه الأموال بعدما تعرّضت مصارف عدة للنهب. بعد سقوط النظام تم استثناء ضياء الخيون من قانون اجتثاث البعث وكلف بمتابعة عمله في مصرف الرافدين كما كلف بمناصب عدة في وزارة المالية تدرجت حتى أصبح وكيل الوزارة، قبل تقاعده.
ماذا كانت أوامر معمر القذافي عند انطلاق الاحتجاجات الشعبية في بنغازي في 2011؟