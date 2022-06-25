مصير علماء الذرة العراقيين
في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يكشف آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين سمح لعلماء الذرة بعد العام 1990 بمغادرة البلاد بسبب تدني رواتبهم نتيجة الحصار، عقب غزو الكويت. واتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال علماء الذرة العراقيين قبل العام 1981 في الخارج، وإسرائيل وإيران اغتالتا علماء عراقيين داخل البلاد بعد سقوط نظام صدام في 2003. وقال الجنابي: تم تصفية 1500 عالم عراقي من بينهم 75 من منظمة الطاقة الذرية، بعد سقوط نظام صدام حسين. آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق نفى أن تكون الولايات المتحدة استطاعت تجنيد أي عالم ذرة عراقي قبل العام 1991، وأوضح أن العالمين العراقيين اللذين أعلنا انشقاقهما بعد العام 1990 كانا برتب صغيرة ولم يشغلا رتبا مهمة في منظمة الطاقة الذرّية العراقية. فاضل الجنابي يرى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعوا للانتقام من العراق وكانوا يتذرعون بإمكان الاستخدام المزدوج، لكثير من الأجهزة التي عثروا عليها من أجل تدميرها. وبحسب الجنابي شكل هانس بليكس ومحمد البرادعي عاملا مساعدا لاحتلال العراق في 2003.
البرنامج النووي العراقي
في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يتحدث آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي عن انطلاق برنامج العراق النووي كمشروع علمي بحثي. مفاعل تموز1 بناه الفرنسيون وكان بقوة 40 ميغاواط وتموز 2 بقوة 500 كيلوواط. الجنابي يتطرق إلى عملية القصف الإسرائيلي التي دمرت مفاعل تموز 1 في العام 1981، بعدما جمع الإسرائيليون كامل المعلومات عنه. آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق ينقل مشاهداته عن المفاعل بعد الغارة وكيف نجا بلده من كارثة، لأن الغارة لم تصب مخزن اليوارنيوم المخصّب التابع للمفاعل، ولكن البعيد عنه. الجنابي يقارن أيضا بين القصف الإسرائيلي لمفاعل تموز1 في 1981 والقصف الأميركي له في 1991. عقب القصف الاسرائيلي لمفاعل تموز أصبح العراقيون يبنون معدات تابعة للبرنامج النووي من دون تسجيلها لدى الوكالة الدولية. فاضل الجنابي نفى أن يكون الرئيس العراقي الراحل صدام حسين طلب من أحد أن يصنع له سلاحا نوويا وقارن بين البرنامج النووي الإيراني الذي بلغت نسبة التخصيب فيه 60% والبرنامج النووي العراقي السابق الذي لم تتجاوز نسبة التخصيب فيه نسبة الـ 13%.
أسباب الخلافات الحقيقية بين معمر القذافي ونيكولا ساركوزي
في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع الذاكرة السياسية يكشف الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي عن سر العلاقة التي ربطت معمر القذافي برئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني. القذافي كان يريد أن تعتذر إيطاليا عن فترة استعمارها لليبيا وأن تدفع تعويضات لذوي الضحايا الذين سقطوا وقتها، وهو ما حققه له برلسكوني. وعن أسباب تحوّل العلاقة بين القذافي والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من علاقة ود إلى خصومة يقول الطيب: إن ساركوزي كان يرفض مشروع القذافي توحيد القارة السمراء تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لأنه كان يرى في ذلك تقليصاً للنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة. وعن الغارة الأميركية على دارة القذافي في العام 1986 يعزو الطيب الصافي الطيب الأسباب إلى مواقف ليبيا المؤيدة للقضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا.
كيف عاش معمر القذافي أيامه الأخيرة في سرت؟
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع الذاكرة السياسية يكشف الطيب الصافي الطيب آخر نائب رئيس حكومة في عهد معمر القذافي، يكشف كيف أمضى الزعيم الليبي معمر القذافي أيامه الأخيرة في سرت بعد سقوط العاصمة طرابلس. يقول الطيب إن القذافي ترك طرابلس لتجنيبها القصف، وكان شجاعا ومتماسكا وهو رفض دعوات بعض مساعديه إلى مغادرة البلاد رغم علمه أنه يخوض معركة خاسرة في مواجهة حلف الناتو. وبعد انتقال القصف إلى سرت كان القذافي يحاول الانتقال إلى منطقة جارف عندما تعرّض موكبه للقصف فوقع في الأسر قبل مقتله، كما قضى في القصف عدد من مساعديه. الطيب الصافي الطيب الذي كان في محيط طرابلس، غادر ليبيا إلى الخارج بعد أسبوعين من مقتل القذافي، وعاد إلى بنغازي في العام 2016 بعد صدور قانون العفو العام. وفي الحلقة يتحدث الطيب عن ظروف مقتل الفريق عبد الفتاح يونس في سجنه على يد عناصر متشددة من الجماعة الإسلامية المقاتلة.
الذاكرة السياسية | توجيهات القذافي حيال المنشقين عنه
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" ينفي الطيب الصافي الطيب، آخر نائب رئيس حكومة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ينفي أن تكون اللجان الثورية قد ارتكبت عمليات اغتصاب بحق سيدات معارضات لنظام القذافي، كما أشيع. ويكشف أن القذافي كان يطلب من مساعديه الاتصال بالمنشقين في العام 2011 ويدعوهم للعودة إلى مناصبهم مقابل العفو عنهم. بعض المنشقين تجاوب مع هذه الدعوات وعاد، والبعض الآخر رفض. وعن مكالماته الهاتفية مع القذافي التي سربت إلى مواقع التواصل يقول: استُخدمت مكالماتي المسجلة في شكل غير سليم، وتم تسريب أخبار ملفقة إلى الإعلام لتأجيج الرأي العام. وفي الحلقة يتحدث الطيب عن انقلاب القذافي الذي يعرف بثورة الفاتح ومشاريع التنمية في ليبيا بين عامي 1969 و1977 التي توقفت لاحقا بسبب تراجع أسعار النفط لتعود مجددا وبزخم أكبر في العام 2008.
مصير علماء الذرة العراقيين