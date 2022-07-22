تفاصيل إطاحة نظام جعفر النميري في ثورة 6 أبريل 1985 في السودان
في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي دفع الله عن بدايات نضاله في الجامعات من ضمن حركة التحرير الإسلامي في خمسينيات القرن الفائت. دفع الله ينفي أن يكون للحركة علاقة بجماعة "الإخوان" ويوضح أنها أتت نتيجة الصراع بين الإسلاميين واليساريين في السودان. الجزولي دفع الله ترك حركة التحرير عقب ثورة أكتوبر في 1964 وعندما أصبح نقيبا للأطباء قاد إضراب الأطباء في العام 1982 من أجل تحسين أوضاعهم وزيادة التقديمات للمرضى. تم اعتقال دفع الله في سجن كوبر ولم يستطع الاجتماع بالرئيس السوداني وقتها جعفر النميري إلا بعد مرور نحو عام على طلبه موعدا لمناقشة مطالب النقابة معه. بقي إضراب الأطباء مستمرا حتى تحققت مطالبهم ورفع الحصار عن مبنى النقابة.
محاولات الأميركيين تجنيد علماء الذرة العراقيين قبل سقوط نطام صدام حسين
في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي أنه رفض عرضا أميركيا بالتعاون معهم في العام 2002. ويوضح الجنابي أن مسؤولا أميركيا، يرجح أنه ضابط تابع لوكالة الاستخبارات الأميركية قابله على باب غرفته الفندقية في عمان وقال له: إن بلده يعتزم تغيير النظام في العراق ودعاه إلى التعاون معه، إلا أن الجنابي رفض ذلك. آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق يتطرق في الحلقة إلى العلاقة الملتبسة بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين العراقيين. ويقارن بين رئيس المنظمة الدولية الأسبق هانس بليكس وخلفه محمد البرادعي، فيعتبر أن بليكس كان أكثر دبلوماسية في تعامله مع العراقيين بينما كان البرادعي استفزازيا. ويقول: كانت تقارير بعض المفتشين الدوليين تصل إلى الأميركيين والإسرائيليين قبل مجلس الأمن. وخلص فاضل الجنابي إلى أن نظام صدام حسين أخطأ عندما اعتبر أنه قادر على كسب المواجهة ضد الأميركيين. الجنابي تطرق في الحلقة إلى ظروف توقيفه بعد سقوط النظام في 2003 والتحقيق معه ثم خروجه من البلاد إلى سوريا.
حقيقة الوثائق السرية لبرنامج العراق النووي
في الحلقة ما قبل الأخيرة من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يؤكد آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي أن العراق استورد اليورانيوم من البرازيل والبرتغال والنيجر. ولفت إلى أن علماءَ الذرةِ العراقيين تمكنوا من تصنيع أجهزة مماثلة لتلك التي أنتجها علماء غربيون. وعن الوثائق التي عثر عليها مفتشون دوليون يشيرون فيها إلى أن احتمال انتاج سلاح نووي في غضون سنتين، من تلك الفترة، قال الجنابي: هذه التقارير هي من باب الاستنتاج فقد يرى عالم ذرة أن البرنامج النووي يقترب من انتاج قنبلة ذرية بينما يرى آخرون العكس. وعن الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي التي كانت مخفية بأمر من حسين كامل وظهرت بعد انشقاقه أوضح الجنابي أن مهندسا عراقيا سلم هذه الوثائق بعدما صدرت أوامر من القيادة العراقية بإعدام من يُخفي معلومات عن البرنامج النووي. أضاف: هذه الوثائق كانت نسخة عن تصاميم مسلّمة أصلا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. البرنامج النووي العراقي انتهى فعليا في العام 1991 عقب الانسحاب العراقي من الكويت ووضع البرنامج تحت رقابة المنظمة الدولية للطاقة الذرية.
مصير علماء الذرة العراقيين
في الحلقة الثانية مع "الذاكرة السياسية" يكشف آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين سمح لعلماء الذرة بعد العام 1990 بمغادرة البلاد بسبب تدني رواتبهم نتيجة الحصار، عقب غزو الكويت. واتهم الموساد الإسرائيلي باغتيال علماء الذرة العراقيين قبل العام 1981 في الخارج، وإسرائيل وإيران اغتالتا علماء عراقيين داخل البلاد بعد سقوط نظام صدام في 2003. وقال الجنابي: تم تصفية 1500 عالم عراقي من بينهم 75 من منظمة الطاقة الذرية، بعد سقوط نظام صدام حسين. آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق نفى أن تكون الولايات المتحدة استطاعت تجنيد أي عالم ذرة عراقي قبل العام 1991، وأوضح أن العالمين العراقيين اللذين أعلنا انشقاقهما بعد العام 1990 كانا برتب صغيرة ولم يشغلا رتبا مهمة في منظمة الطاقة الذرّية العراقية. فاضل الجنابي يرى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعوا للانتقام من العراق وكانوا يتذرعون بإمكان الاستخدام المزدوج، لكثير من الأجهزة التي عثروا عليها من أجل تدميرها. وبحسب الجنابي شكل هانس بليكس ومحمد البرادعي عاملا مساعدا لاحتلال العراق في 2003.
البرنامج النووي العراقي
في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يتحدث آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق الدكتور فاضل الجنابي عن انطلاق برنامج العراق النووي كمشروع علمي بحثي. مفاعل تموز1 بناه الفرنسيون وكان بقوة 40 ميغاواط وتموز 2 بقوة 500 كيلوواط. الجنابي يتطرق إلى عملية القصف الإسرائيلي التي دمرت مفاعل تموز 1 في العام 1981، بعدما جمع الإسرائيليون كامل المعلومات عنه. آخر رئيس لمنظمة الطاقة الذرية في العراق ينقل مشاهداته عن المفاعل بعد الغارة وكيف نجا بلده من كارثة، لأن الغارة لم تصب مخزن اليوارنيوم المخصّب التابع للمفاعل، ولكن البعيد عنه. الجنابي يقارن أيضا بين القصف الإسرائيلي لمفاعل تموز1 في 1981 والقصف الأميركي له في 1991. عقب القصف الاسرائيلي لمفاعل تموز أصبح العراقيون يبنون معدات تابعة للبرنامج النووي من دون تسجيلها لدى الوكالة الدولية. فاضل الجنابي نفى أن يكون الرئيس العراقي الراحل صدام حسين طلب من أحد أن يصنع له سلاحا نوويا وقارن بين البرنامج النووي الإيراني الذي بلغت نسبة التخصيب فيه 60% والبرنامج النووي العراقي السابق الذي لم تتجاوز نسبة التخصيب فيه نسبة الـ 13%.
تفاصيل إطاحة نظام جعفر النميري في ثورة 6 أبريل 1985 في السودان