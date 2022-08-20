الشيخ مظهر الخربيط يكشف تفاصيل استضافته لصدام حسين عقب غزو العراق
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث مُظهِر الخِربيط أحد شيوخ الأنبار في العراق عن ظروف استقباله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته في منازل العائلة في الأنبار مع كبار مسؤولي الدولة، عقب سقوط بغداد بيد قوات التحالف في 2003. تم توزيع عائلات كبار المسؤولين العراقيين على خمسة منازل تابعة لعائلة الخربيط، ولأن المنزل الكبير كانت شغلته عائلات عدة، قبل وصول صدام وولديه عدي وقصي، أقام الرئيس في منزل صغير يطل على بحيرة. وصلت معلومات إلى قوات التحالف بأن صدام موجود في منازل عائلة الخربيط، فأغارت مقاتلات أميركية على المنزل الكبير، ظنا منهم أنه مقيم فيه، حيث قتل 22 شخصا من بينهم 18 من عائلة الخربيط، ومنهم أشقاء وشقيقات لمظهر. في الحلقة يتحدث الضيف عن الحوار الذي دار بينه وبين صدام حسين في الليلة التي سبقت القصف. وكان الخربيط علم من مسؤولين فرنسيين، قبل ستة أشهر من غزو العراق، أن القوات الأميركية تعتزم غزو العراق وهو أطلع رئيس شؤون القبائل العراقية روكان عبد الغفور التكريتي على ذلك وطلب منه تسليح العشائر، لكن روكان التكريتي رفض الفكرة معتبراً أن الجيش العراقي قادر على صد أي هجوم محتمل. بعد بدء غزو قوات التحالف للعراق، قام الشيخ مظهر الخربيط بتسليح ألف مقاتل في الأنبار، شكلوا نواة المقاومة بداية لضبط الأمن في المحافظة، بعدما انسحبت قوات الشرطة، ثم لمقاومة القوات الغازية.
هل كان لنظام القذافي دور في ثورة 6 إبريل 1985 في السودان؟
في الحلقة الأخيرة من حلقات رئيس الحكومة السودانية الأسبق الدكتور الجزولي دفع الله يصرح أن محاكمة عمر الطيب نائب الرئيس السوداني المخلوع جعفر النميري تمت لأن الرئيس كان خارج البلاد. وأن دائرة المحاكمات لم تتسع لأن غالبية القوى السياسية تعاونت مع النميري. الجزولي نفى أن يكون جعفر النميري قد تواصل معه بعد إطاحته ولجوئه إلى القاهرة.وتحدث عن رفض الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تسليم النميري إلى السودان لمحاكمته بناء على طلب دفع الله. وفي الحلقة يتحدث دفع الله عن جولاته في عدد من دول العالم طلبا لمساعدة بلاده التي كانت ترزح تحت وطأة الأزمة المعيشية ومنها السعودية التي منحت الخرطوم وقودا ومواد غذائية. كما يتحدث دفع الله عن العلاقات السودانية – الليبية ولقاءاته بمعمر القذافي. أما عن بقاء مشكلة جنوب السودان دون حل عام 1985، فيحكي الجزولي عن رفض رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الانضمام لهم بعد إسقاط نظام النميري، الذي كان يقاتله، لأن قرنق يرى أن 6 إبريل لم تكن ثورة إنما امتداد للنظام المايوي السابق.
نتائج زيارات رئيس الحكومة الانتقالية السودانية الجزولي دفع الله الدولية والإقليمية
في الحلقة ما قبل الأخيرة من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يقول الدكتور الجزولي دفع الله إنه تم اختياره رئيسا للحكومة الانتقالية السودانية، عقب ثورة 6 إبريل 1985، لأنه كان رئيسا للتجمع النقابي الذي قاد الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت نظام الرئيس جعفر النميري. عقب توليه رئاسة الحكومة، جال دفع الله على عدد من الدول من أجل حشد الدعم للسودان الذي كان يعيش أزمة معيشية حادة. وعن زيارته واشنطن حيث التقى نائب الرئيس الأميركي وقتها جورج بوش الأب يقول: لم يكن بوش مهتما بالثورة السودانية إنما طلب مني عدم إعدام عمر محمد الطيب نائب الرئيس السوداني المخلوع ووزير الخارجية الأسبق منصور خالد، وعزا السبب إلى كونهما صديقين له. في المقابل طمأن دفع الله نائب الرئيس الأميركي إلى أن الطيب ومنصور سيحظيان بمحاكمة عادلة. الأميركيون وفروا للسودان أغذية ووقودا وجنبوا دارفور المجاعة. وعن عمل الحكومة يقول دفع الله إنه أشرك الأحزاب فيها كي لا يعرقل السياسيون عملها واتفق مع المجلس العسكري على أن يسود ولا يحكم على أن تحكم الحكومة ولا تسود من أجل تسيير المرافق العامة.
رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي يكشف عن تفاصيل ثورة 6 إبريل
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يسترجع رئيس الحكومة السوداني الأسبق الدكتور الجزولي دفع الله مشاهد الأيام التي سبقت ثورة 6 إبريل 1985 في السودان والتي أطاحت نظام الرئيس جعفر النميري. دفع الله يقول: كان الشعب جاهزا للتغيير بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، والتجمع النقابي دعا في 3 إبريل إلى الاحتجاج لإسقاط النظام. كانت المواد الأولية من خبز، وغاز، ووقود مفقودة، وقتها. ويؤكد الجزولي دفع الله أنه لم يكن هناك تنسيق بين التجمع النقابي والجيش لإسقاط النميري إنما تطور الأوضاع جعلت وزير الدفاع وقتها سوار الذهب ينحاز إلى الثورة. في بداية الحراك تم اعتقال دفع الله لكن بعد عشرة أيام دخلت مجموعة من الثوار الى السجن وأخرجت الجزولي منه وتم التوافق عليه كرئيس للحكومة الانتقالية. في المقابل شكل سوار الذهب مجلسا عسكريا وبرر ذلك بأنه من أجل أن يقف الجيش مجتمعا إلى جانب الثورة.
تفاصيل إطاحة نظام جعفر النميري في ثورة 6 أبريل 1985 في السودان
في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث رئيس الوزراء السوداني الأسبق الجزولي دفع الله عن بدايات نضاله في الجامعات من ضمن حركة التحرير الإسلامي في خمسينيات القرن الفائت. دفع الله ينفي أن يكون للحركة علاقة بجماعة "الإخوان" ويوضح أنها أتت نتيجة الصراع بين الإسلاميين واليساريين في السودان. الجزولي دفع الله ترك حركة التحرير عقب ثورة أكتوبر في 1964 وعندما أصبح نقيبا للأطباء قاد إضراب الأطباء في العام 1982 من أجل تحسين أوضاعهم وزيادة التقديمات للمرضى. تم اعتقال دفع الله في سجن كوبر ولم يستطع الاجتماع بالرئيس السوداني وقتها جعفر النميري إلا بعد مرور نحو عام على طلبه موعدا لمناقشة مطالب النقابة معه. بقي إضراب الأطباء مستمرا حتى تحققت مطالبهم ورفع الحصار عن مبنى النقابة.
الشيخ مظهر الخربيط يكشف تفاصيل استضافته لصدام حسين عقب غزو العراق