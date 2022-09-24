تفاصيل تسليم المخابرات السورية لوزير التجارة العراقي الأسبق إلى القوات الأميركية
في الحلقة الثانية من سلسلة الذاكرة السياسية مع وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي يكشف كيف سلمته المخابرات السورية إلى القوات الأميركية على الحدود العراقية، بعدما كان انتقل إلى دمشق على أثر احتلال قوات التحالف لبغداد في إبريل 2003. القوات الأميركية نقلت الراوي إلى معتقل في مطار بغداد وأخضعته لساعات من التحقيق. بعدها أخضعوه للتجويع حيث كان يُزود بحصة غذائية لا تتجاوز الخمسمئة سعرة حرارية يوميا، لكي يُدلي بألأقوال التي يريدها المحققون، كما قال. ويكشف الوزير الراوي عن مبادرة سعودية طالبت رئيس الحكومة العراقية وقتها نوري المالكي بالإفراج عنه لكنه لم يستجب لها. وكان وزير التجارة العراقي الأسبق لعب دورا في إعادة العلاقات العراقية السعودية، وهو ما سهل تصدير المنتجات السعودية إلى بغداد وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع بين صدام حسين ووزير التجارة العراقي الأسبق
في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي عن آخر لقاءات جمعته بالرئيس العراقي صدام حسين قبل احتلال قوات التحالف لبغداد في إبريل 2003. الراوي يكشف لبرنامج "الذاكرة السياسية" معلومات تقال لأول مرة، لم يتطرق إليها في مذكراته التي صدرت حديثا ومنها كيف سلّمته القوات السورية إلى القوات الأميركية بعدما انتقل إلى دمشق في إبريل من العام 2003. وزير التجارة العراقي الأسبق يشرح كيف تحضّرت الوزارات العراقية لمواجهة الغزو من خلال تخزين المواد الغذائية والوقود وتوزيع الأسلحة على مختلف الوزارات والمراكز الحزبية لمواجهة أي هجوم محتمل. وينقل الراوي عن صدام حسين قوله، قبل احتلال بغداد: إن العاصمة العراقية مُسورّة بثلاثة خطوط دفاع ولذلك لن يستطيع الغزاة دخولها. وعن سبب احتلال بغداد يقول: إنها شهدت نزوحا بعد تصريح لوزير الدفاع العراقي سلطان هاشم توقع فيه وصول القوات الأميركية إلى بغداد في غضون أسبوع، وقد دخلتها قوات التحالف، تحت وطأة القصف الكثيف عليها.
ما دور داعش والحشد الشعبي في العراق
في الحلقة الأخيرة ممن سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث مظهر الخربيط، أحد شيوخ الأنبار في العراق، عن فترة توقيفه في لبنان لمدة عام ونصف في غرفة بمستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية، عندما دخل مع زوجته لمعالجتها في إحدى مستشفيات بيروت. توقيف الخربيط أتى على خلفية مذكرة صادرة عن القضاء العراقي بذريعة دعمه الإرهاب، لكونه يدعم فصائل المقاومة. بعد مداخلات دولية منحت الأمم المتحدة مظهر الخربيط صفة لاجئ سياسي لكنه مكث في مكان احتجازه حفاظا على سلامته. بعد تبلغه معلومات عن وجود مخطط لاغتياله في لبنان عاد مظهر إلى سوريا وبعدها إلى الأردن بعدما شعر أن المسؤولين السوريين لا يريدون منه أن ينشط سياسيا على أراضيها. مظهر الخربيط يرى أن بعض الميليشيات الشيعية سمحت لتنظيم داعش بالدخول إلى المناطق الغربية ذات الغالبية السنّية، لتأتي وتطرده من أجل بسط سيطرتها على العراق بالكامل، وذلك بالاتفاق مع الأميركيين. مظهر الخربيط يتحدث في الحلقة عن اتصالاته بمسؤولين أميركين وفرنسيين وما تم عرضه عليه مقابل الإسهام في التوصل إلى تسوية في العراق وهو ما رفضه لأنه لا يسعى إلى دور سياسي كما قال إنما مصالحة وطنية من خلال إلى تيار مدني ينبذ الطائفية.
لماذا تم تشكيل جبهة الإنقاذ في العراق عام 2003؟
في الحلقة ما قبل الأخيرة يقول الشيخ مظهر الخربيط لبرنامج "الذاكرة السياسية" إن الهدف من إنشاء "جبهة الانقاذ الوطني" في العام 2003 كان الحض على المقاومة ضد قوات التحالف، بعد سقوط نظام صدام حسين. كذلك تم تشكيل "مجلس العشائر" من أجل توحيد العراقيين. دخل الأميركيون على الخط وأصرت يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية على حضور الجلسة التحضيرية لتأسيس مجلس العشائر بعدما وجدت أن المجلس يضم مختلف الأطياف والمناطق. وضع الخربيط 9 أهداف لمجلس العشائر من بينها حصر بناء القوات المسلحة بيد العشائر وجدولة الانسحاب الأميركي من العراق. رفض مظهر كل العروض الأميركية للتعامل معهم، وخرج من العراق. وفي الحلقة يكشف الشيخ مظهر الخربيط عن مساهمته في تنظيم المقاومة العراقية ومدّها بالمال والسلاح من جيبه الخاص، ودفع مكافآت للمقاومين عن العمليات التي ينفذونها وصلت إلى عشرة آلاف دولار للمقاوم الواحد عن كل عملية نوعية ينفذها. حاولت القوات الأميركية مرتين احتجاز عائلة الشيخ مظهر بعدما خرج من البلاد، في محاولة للضغط عليه، لكن هاتين المحاوتين باءتا بالفشل. في مرحلة ثانية اعتقلت القوات الأميركية سطام ابن مظهر وشقيقه مزهر. تم الافراج عن ابنه بوساطة بريطانية وابقي على شقيقه محتجزا لفترة أطول.
سر توسط أبو مصعب الزرقاوي لدى المقاومة العراقية من أجل إيران
في الحلقة الثانية من رباعية يتابع مُظهَر الخِربيط أحد شيوخ الأنبار في العراق نقل مشاهداته لمرحلة ما بعد تعرض منازل عائلته للقصف الأميركي، في إبريل 2003، بعدما علم الأميركيون أن الرئيس العراقي صدام حسين وولديه موجودين في ضيافته. كان صدام متأثرا لسقوط ضحايا من المدنيين ولاسيما منهم عدد من الأطفال، وقد انتشل ابنه قصي أحد الأطفال الأحياء من تحت الأنقاض. في الحلقة يتحدث الخربيط عن لقاء جمعه بمحامية صدام بشرى الخليل التي نقلت له عن الرئيس العراقي الراحل اهتمامه به وسؤاله عنه بمودة. كذلك قال له رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدلمي إن الرئيس شبهه بحاتم الطائي لأن الأخير قدم فرسه لإطعام ضيفه، عندما لم يجد ما يقدمه، بينما قدم مظهر الخربيط 18 من أبناء عائلته قرابين فداء، سقطوا نتيجة القصف على منازل العائلة، حيث كان يقيم صدام وقتها. مظهر الخربيط يتحدث أيضا عن المفاوضات بين ممثلين عن عشائر الأنبار والقوات الأميركية لتجنيب المحافظة الدمار. في موازاة هذه المفاوضات، كانت عشائر الأنبار تشكل مقاومة عسكرية لمقاومة قوات التحالف وهو ما أدى لاحقا إلى حصول معركتي الفلوجة الأولى والثانية. الشيخ مظهر الخربيط يكشف في الحلقة عن علاقة تنظيم القاعدة بإيران ويعطي أمثلة ومنها تدخل زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي مع المقاومة العراقية لتحرير قنصل إيران والقائم بأعمال السفارة الإيرانية من قبضتهم في بغداد في 2006، وكيف تم تهريب خليفة الزرقاوي أبو حمزة المهاجر من سوريا إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان في العام 2000 ثم لاحقا من هناك إلى إيران عبر دمشق بسيارات دبلوماسية إيرانية في 2001
تفاصيل تسليم المخابرات السورية لوزير التجارة العراقي الأسبق إلى القوات الأميركية