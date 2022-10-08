وزير التجارة العراقي الأسبق محمد الراوي يفصح عن سر أخفاه عن الأميركيين في معتقله
في الحلقة الأخيرة مع وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي يتحدث عن سبب إنشاء البطاقة التموينية، من أجل درء المجاعة عن العراق إبان الحصار، الذي أعقب غزو الكويت في العام 1990. كان الغذاء يكفي بداية لأربعة أشهر فقط. تم إضافة الشعير إلى القمح لتمديد مخزون الغذاء. كذلك، تم حفر مخازن للقمح تحت الأرض من أجل تخزين 5 آلاف طن في كل حفرة. وفي الحلقة يتحدث الوزير الراوي عن علاقته بصدام، وبأن الأخير كان يحاور الوزراء ويتبنى موقفهم إذا اقتنع به. ويضرب وزير التجارة الأسبق مثالا كيف تراجع صدام عن أمر أصدره بزيادة الحصص الغذائية للوزراء بعدما أقنعه بأن هذه الخطوة من شانها أن تؤثر سلبا على مخزون الغذاء. محمد الراوي يتطرق إلى انشقاق حسين كامل وتبعات تصريحاته على مفاوضات العراق مع وكالة الطاقة الذرية.
هكذا تصرف الوفد العراقي عندما علم بمبادرة التنحي في قمة شرم الشيخ
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح الراوي عن الدور المحوري الذي لعبه وزير التصنيع العسكري الأسبق حسين كامل داخل النظام، وهو ما جعله الرجل الثاني، بعد الرئيس صدام حسين. استغل حسين كامل انجازات وزارته وأنه صهر الرئيس فكان يُحوّل القسم الأكبر من موارد الدولة العراقية إلى وزارة التصنيع العسكري، بعدما وضع خطة طموحة لها. ولكن عندما حاول حسين كامل تقليص موارد البطاقة التموينية، من أجل زيادة موازنة وزارته، تصدى له وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي، فانحاز صدام للرواي وقال لحسين كامل: لا قيمة لصواريخك إن جاع شعب العراق. وفي الحلقة يكشف الراوي أن صدام حسين رفض نصيحة جهة دولية بعدم التدخل في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وكشف أن الجيش العراقي استطلع أهدافا داخل إسرائيل، عقب انتهاء حربه مع إيران. وفي الحلقة يتحدث عن المفاوضات غير المباشرة بين نائب الرئيس العراقي طارق عزيز مع الأميركيين بواسطة العاهل المغربي، عقب وصول الرئيس بيل كلينتون إلى السلطة.
تفاصيل تسليم المخابرات السورية لوزير التجارة العراقي الأسبق إلى القوات الأميركية
في الحلقة الثانية من سلسلة الذاكرة السياسية مع وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي يكشف كيف سلمته المخابرات السورية إلى القوات الأميركية على الحدود العراقية، بعدما كان انتقل إلى دمشق على أثر احتلال قوات التحالف لبغداد في إبريل 2003. القوات الأميركية نقلت الراوي إلى معتقل في مطار بغداد وأخضعته لساعات من التحقيق. بعدها أخضعوه للتجويع حيث كان يُزود بحصة غذائية لا تتجاوز الخمسمئة سعرة حرارية يوميا، لكي يُدلي بألأقوال التي يريدها المحققون، كما قال. ويكشف الوزير الراوي عن مبادرة سعودية طالبت رئيس الحكومة العراقية وقتها نوري المالكي بالإفراج عنه لكنه لم يستجب لها. وكان وزير التجارة العراقي الأسبق لعب دورا في إعادة العلاقات العراقية السعودية، وهو ما سهل تصدير المنتجات السعودية إلى بغداد وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع بين صدام حسين ووزير التجارة العراقي الأسبق
في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي عن آخر لقاءات جمعته بالرئيس العراقي صدام حسين قبل احتلال قوات التحالف لبغداد في إبريل 2003. الراوي يكشف لبرنامج "الذاكرة السياسية" معلومات تقال لأول مرة، لم يتطرق إليها في مذكراته التي صدرت حديثا ومنها كيف سلّمته القوات السورية إلى القوات الأميركية بعدما انتقل إلى دمشق في إبريل من العام 2003. وزير التجارة العراقي الأسبق يشرح كيف تحضّرت الوزارات العراقية لمواجهة الغزو من خلال تخزين المواد الغذائية والوقود وتوزيع الأسلحة على مختلف الوزارات والمراكز الحزبية لمواجهة أي هجوم محتمل. وينقل الراوي عن صدام حسين قوله، قبل احتلال بغداد: إن العاصمة العراقية مُسورّة بثلاثة خطوط دفاع ولذلك لن يستطيع الغزاة دخولها. وعن سبب احتلال بغداد يقول: إنها شهدت نزوحا بعد تصريح لوزير الدفاع العراقي سلطان هاشم توقع فيه وصول القوات الأميركية إلى بغداد في غضون أسبوع، وقد دخلتها قوات التحالف، تحت وطأة القصف الكثيف عليها.
ما دور داعش والحشد الشعبي في العراق
في الحلقة الأخيرة ممن سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث مظهر الخربيط، أحد شيوخ الأنبار في العراق، عن فترة توقيفه في لبنان لمدة عام ونصف في غرفة بمستشفى في ضاحية بيروت الجنوبية، عندما دخل مع زوجته لمعالجتها في إحدى مستشفيات بيروت. توقيف الخربيط أتى على خلفية مذكرة صادرة عن القضاء العراقي بذريعة دعمه الإرهاب، لكونه يدعم فصائل المقاومة. بعد مداخلات دولية منحت الأمم المتحدة مظهر الخربيط صفة لاجئ سياسي لكنه مكث في مكان احتجازه حفاظا على سلامته. بعد تبلغه معلومات عن وجود مخطط لاغتياله في لبنان عاد مظهر إلى سوريا وبعدها إلى الأردن بعدما شعر أن المسؤولين السوريين لا يريدون منه أن ينشط سياسيا على أراضيها. مظهر الخربيط يرى أن بعض الميليشيات الشيعية سمحت لتنظيم داعش بالدخول إلى المناطق الغربية ذات الغالبية السنّية، لتأتي وتطرده من أجل بسط سيطرتها على العراق بالكامل، وذلك بالاتفاق مع الأميركيين. مظهر الخربيط يتحدث في الحلقة عن اتصالاته بمسؤولين أميركين وفرنسيين وما تم عرضه عليه مقابل الإسهام في التوصل إلى تسوية في العراق وهو ما رفضه لأنه لا يسعى إلى دور سياسي كما قال إنما مصالحة وطنية من خلال إلى تيار مدني ينبذ الطائفية.
وزير التجارة العراقي الأسبق محمد الراوي يفصح عن سر أخفاه عن الأميركيين في معتقله