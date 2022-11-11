الوزير والمدير الأسبق للديوان الرئاسي في تونس د. أحمد عياض الوِدرني – الجزء الأول
في الحلقة الأولى من رباعية يكشف الوزير والمدير الأسبق للديوان الرئاسي في تونس د. أحمد عياض الوِدرني تفاصيل الأيام الأخيرة من حكم الرئيس زين العابدين بن علي، قبل أن يغادر البلاد نهائيا إلى السعودية. في اللقاء الأخير مع الوزير التونسي الأول وقتها محمد الغنوشي طلب بن علي تفعيل حال الطوارئ والعمل على تشكيل حكومة جديدة. وفي آخر اتصال للرئيس بن علي بمدير الديوان الرئاسي الودرني قال له: أنا ذاهب إلى المطار لأودع عائلتي المتجهة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة وسأتصل بك مساء. فوجئ الودرني بخبر ترك بن علي البلاد مع عائلته، لكنه تبلغ منه لاحقا بواسطة صديق مشترك، أنه لم يُغادر تونس من تلقاء نفسه. أحمد عياض الوِدرني يتطرق في الحلقة إلى الأيام الأولى التي أعقبت خروج بن علي من البلاد، وعن الدعاوى التي أقيمت ضده، والتي لم تصدر فيها أحكام قضائية مبرمة حتى الآن.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الرابع
في الحلقة الأخيرة يكشف الوزير الأردني الأسبق بسام العموش أن أبو مصعب الزرقاوي رفض منه التوسط للمطالبة بالإفراج عنه عندما كان سجينا في الأردن، لا بل بعث له برسالة يكفّره فيها، في وقت كان العموش يعمل على إصدار عفو عام عن السجناء. ونبّه من خطورة أفكار التكفيريين داعيا إلى عزلهم في السجون عن البقية، لأنهم أفكارهم تنتشر كالوباء، وتسمم عقول غيرهم من النزلاء. بسام العموش يتحدث أيضا عن محاولات الملك الأردني عبد الله الثاني، عقب اعتلائه العرش، فتح حوار مع الإخوان ولكن من دون نتيجة، إذ بدؤوا من الاجتماع الأول بانتقاد إداء الحكومة. كذلك يتطرق العموش إلى الرسالة التي حمّله إياها الملك الإردني إلى "الإخوان" داعيا إياهم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية في دورة 2007، وكيف تراجع المراقب العام للإخوان، عما التزم به وفد من الجماعة التقى العموش وطالب بتعديل قانون الصوت الواحد لكي يشاركوا، وهو ما كان الملك عبد الله الثاني يتجه إلى التجاوب معه.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الثالث
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق بسام العموش عن أسباب إخراج حركة حماس من الأردن، بعدما باتت تتبنى من عمّان عمليات عسكرية تنفذها في إسرائيل. العموش يتطرق أيضا، إلى دور الوساطة الذي لعبه بين عائلة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق والملك حسين، من أجل الإفراج عن أبو مرزوق من السجون الأميركية بعد توقيفه لمدة 21 شهرا، وقد تكللت هذه الوساطة بالنجاح، حيث تم الإفراج عنه وتسليمه إلى الأردن.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الثاني
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث السفير الأردني الأسبق لدى إيران الدكتور بسام العموش عن محاولات إيران اختراق الأردن من خلال تشكيل خلايا نائمة وإرسال حجاج إيرانيين إلى مقام ديني في الكرك ليبقى عدد منهم في الأردن، كما فعلوا في سوريا. ويكشف أن المملكة الأردنية أبلغت إيران، في تسعينيات القرن الفائت، أن أحد سفرائها غير مرغوب فيه، بعدما تبيّن أنه يسعى إلى تشكيل تنظيم مسلح في الأردن. وعن مشروع جر مياه الديسي إلى عمّان بواسطة شركة إيرانية أوضح العموش أن الإيرانيين طلبوا تنفيذه بواسطة عمالهم وهو ما فسّره الأمن الأردني على أنه محاولة لنشر الحرس الثوري، وتاليا رفضه.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الأول
في الحلقة الأولى من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق الدكتور بسام العموش عن فترة تعيينه سفيرا لبلاده في إيران. العموش يضيء على التحديات التي واجهته عندما تسلّم منصبه في طهران. بقي ينتظر 6 أشهر حتى تم تعيين موعد له لتقديم أوراق اعتماده. ويكشف أن تحركاته واتصالاته كانت كلها مراقبة. يقول: ليس في إيران مسجد واحد لأهل السنّة وكان يُصلي مع عدد من الدبلوماسيين في مرآب للسيارات تابع للملحقية السعودية، مع ذلك طلبت منهم السلطات الإيرانية التوقف عن الصلاة في هذا المكان. وفي الحلقة يعرض بسام العموش لكواليس لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين والمواضيع التي كانت تزعجهم وردّه عليهم. السفير الأسبق لدى إيران يتطرق إلى الخلايا النائمة لإيران في مختلف دول العالم ويكشف معلومات عن شحنة الأسلحة التي كانت مرسلة من إيران وتم ضبطها في الأردن.
الوزير والمدير الأسبق للديوان الرئاسي في تونس د. أحمد عياض الوِدرني – الجزء الأول