وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري تكشف تفاصيل وكواليس استقالتها في 2011

في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية"، يكشف الوزير مدير الديوان الرئاسي التونسي الأسبق أحمد عياض الودرني عن محاولات النظام الإيراني اختراق المجتمع التونسي منذ وصول الخميني إلى السلطة في أواخر سبعينيات القرن الفائت. المركز الثقافي الإيراني في تونس دعم حركة "الاتجاه الإسلامي" منذ العام 1979 وهي التي أصبحت لاحقا حركة النهضة. وكان المركز الثقافي الإيراني ينظم ندوات ورحلات للإسلاميين في تونس، لكن ظاهرة التشيّع في تونس لم تتطوّر لأن المجتمع متمسك بطائفته السنية. وعن حقيقة حجم الإسلام السياسي في تونس قال: أظهرت الانتخابات النيابية لعام 1989 أن الإسلاميين حصلوا على 13.8% من الأصوات، والنسبة المؤيدة لحزب النهضة الإسلامي تقلصت، لأنه فشل في السلطة. وفي الحلقة يروي أحمد عياض الودرني مسيرته السياسية وكيف تعرف على الرئيس زين العابدين بن علي في العام 1992 ثم أصبح مستشاره الأول، قبل أن يصبح وزيرا ومديرا للديوان الرئاسي حتى مغادرة بن علي البلاد السلطة في 2011. وفي الحلقة يعدد الودرني بعض المآخذ على نظام بن علي ومنها أنه حاول الانفتاح على سياسيين من خلال رجال أمن.

