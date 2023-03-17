المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة – الجزء الرابع
في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يروي المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة كيف كان السجين السوري المتشدد الملقب بأبي القعقاع يحرض مناصريه ضده. في المقابل كان هناك معتقلون من أصحاب اللياقة البدنية يُطلق عليهم تسمية مجموعة البراعم، يُكلفون القيام بالمهمات التي تحتاج إلى قوة عضلات. وعن الحوافز التي جعلته يبقى متماسكا طوال مدة اعتقاله، يقول مصطفى خليفة: كنت دائماً أرى بصيص أمل في آخر نفق السجن، لكنني لم أصدق أنه تم الإفراج عني حتى أصبحت خارج أسوار المعتقل. صحيح أن خليفة خرج من السجن بعد 13 عاما، بعد إسقاط التهم الموجهة إليه بالتقادم، إلا أنه يقول: المعتقل يغادر السجن، لكن الأخير لا يُغادره، تاركاً ندبة في كيانه. غادر مصطفى خليفة لاحقا سوريا لنشر كتابه "القوقعة" مدفوعاً بعاملين: الأول شخصي لإزاحة عبء المعتقل عن صدره، والثاني لنقل معاناة المعتقلين في السجون السورية إلى الخارج.
المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة – الجزء الثالث
في الحلقة ما قبل الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يتابع المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة التحدث عن معاناته في السجون السورية في ثمانينيات القرن الفائت. يقول خليفة: كنا منقطعين عن العالم الخارجي في سجن تدمر، وكانت زيارات الأهل ممنوعة علينا. كان السجانون يمارسون فترة حملة تجويع على السجناء فيوزع ربع رغيف وربع بيضة لكل سجين وأحيانا أخرى يُغرقون السجناء بالخبز ويمنعون عليهم إعادة الفائض منه. تفشت الأمراض في السجون السورية ومنها السل والجرب وكان ذوو السجناء يدفعون رشى للسجانين لإيصال الأدوية لأبنائهم. المعتقل السياسي السابق يضيف: إن المحكومين بالبراءة كانوا يبقون محتجزين في السجن لأكثر من عقد، وكان في سجن تدمر مهجع اسمه مهجع البراءة، يضم هؤلاء كلهم.
المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة – الجزء الثاني
في الحلقة الثانية من رباعية يتابع المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة التحدث لبرنامج "الذاكرة السياسية" عن معاناته في السجون السورية في ثمانينيات القرن الفائت. المعاناة لم تكن من السجانين فحسب إنما من السجناء المتشددين أيضا الذين نبذوا خليفة ورفيقا له وهو ما أدخلهما في قوقعة عزلا نفسيهما فيها عمن حولهما لأعوام. مصطفى خليفة يكشف أن أحد أطباء السجن تسبب بمقتل 14 طبيبا سجينا من خريجي دفعته في الكلية. خليفة قال أيضا إن مدير سجن تدمر وقتها المقدم فيصل غانم أعدم 14 معتقلا لمجرد تلقيه تهديدا من الإخوان. كان هناك نظام صارم في السجن في أوقات الليل، وكان المخالفون يتعرضون للضرب بالفلقة في اليوم التالي. بعض السجناء الشباب كانوا يفتدون غيرهم بأن يأخذوا العقوبة عنهم. ومن المشاهد التي لا ينساها خليفة والد مسن توسل القاضي أن يعدمه مكان ابنه الثالث بعد قرار اتخذه بإعدام أبنائه الثلاثة، لكن توسلاته لم تشفع له.
المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة – الجزء الأول
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة لبرنامج "الذاكرة السياسية" عن أسباب اعتقاله، بسبب مواقفه المعارضة للنظام السوري، في ثمانينيات القرن الفائت. بعد توقيفه مرات عدة تم سجنه لمدة 14 عاما وبعد خروجه من السجن، روى مصطفى خليفة معاناته في السجون في كتاب بعنوان القوقعة، صوّر فيه ألوان التعذيب، التي قاساها في سجني تدمر وصيدنايا. روى خليفة أنه وصديقا له كانا منبوذين من باقي السجناء في المهجع، فنسجا لنفسيهما قوقعة جعلتهما منعزلين فيها لفترة طويلة، قبل أن يقبلهما بعض الآخرين.
الوزيرة الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري - الجزء الأخير
في الحلقة الأخيرة، من ثلاثية، مع "الذاكرة السياسية" أعلنت وزيرة الدفاع والخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري أن فرنسا لم تشارك مع القوات الأميركية في غزو العراق في العام 2003 لأن الأدلة التي اعتمدتها واشنطن لتبرير الغزو استندت إلى وقائع غير صحيحة. وكشفت أن وزير الخارجية الأميركي كولن بأول لم يكن يتبنى موقف الرئيس جورج بوش تماما عندما التقته في واشنطن. أليو ماري نبّهت كوندوليزا رايس من تبعات غزو العراق على المنطقة، والأخيرة قالت لها لاحقا: لم يكن تحليلك للوضع في العراق خاطئاً. وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة تطرقت إلى جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري فكشفت ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان مقتنعاً منذ البداية أن حزب الله ومن ورائه النظام السوري هما من نفذا الاغتيال. وأشارت أليو ماري إلى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان خضعت لضغوط كبيرة من طرف النظام السوري حتى لا تظهر أسماء مسؤولين سوريين في الحكم النهائي للمحكمة وهو ما يُفسّر صدور تقريرين مختلفين عن المحكمة لجهة الأشخاص المشتبه بتورطهم بالجريمة. رئيسة الدبلوماسية الفرنسية السابقة تحدثت عما حققه الاتحاد الأوروبي وعن سبب عدم قبول تركيا في الاتحاد.
المعتقل السياسي السابق والروائي السوري مصطفى خليفة – الجزء الرابع