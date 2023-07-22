اللواء المتقاعد محمد نجيب – السجون المصرية بعد أحداث يناير 2011 (الجزء 1)

في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" تتحدث الكاتبة المتخصصة في الشأن الروسي سوزان ماسي عن الظروف التي أوصلتها وصلت إلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وكيف لعبت دور الوسيطة بين الرئيس ريغان ونظيره السوفيتتي وقتها ميخائيل غورباتشوف لتسهم في إنهاء الحرب الباردة. ماسي ترفض وصفها بمستشارة الرئيس ريغان لأنها من أصول سويسرية، كما تقول، وتفضل أن تكون حيادية ومستقلة. سوزان ماسي وبعدما وجدت نفسها وحيدة بين قيادات ذكورية في البيت الأبيض طلبت من الرئيس انضمام زوجته نانسي إلى اجتماعاتهما وهو ما حصل ونجحت في أن تكسبها إلى جانبها. سوزان ماسي قدمت كتبها عن روسيا، إلى ريغان، وهو اطلع عليها وبدأ يبدل موقفه تباعا، من السوفييت، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تبادل الزيارات مع غورباتشوف، وإلى توقيع معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى في العام 1987.