اللواء المتقاعد محمد نجيب – السجون المصرية بعد أحداث يناير 2011 (الجزء 1)
تم تعيين اللواء محمد نجيب مساعدا لوزير الداخلية المصرية في أغسطس 2011 عقب ما يُعرف بثورة 25 يناير. كانت السجون منهوبة ومخربة، هرب منها أكثر من 23 ألف سجين مستغلين حال الفوضى من بينهم سجناء من الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله. في المقابل، تمّ الزج بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وأركان نظامه في السجن في هذه الفترة. اللواء المتقاعد محمد نجيب يروي كيف تسلم هؤلاء وكيف أقنع مبارك بالنزول من المروحية إلى سجن طره عقب الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما كان رافضاً النزول، ويطلب نقله إلى المستشفى العسكري.
سوزان ماسي - الحلقة الرابعة: ما لا تعرفه عن رونالد ريغان
في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" تتحدث سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف لإنهاء الحرب الباردة، تتحدث عن دور وزير الخارجية الأميركي وقتها جورج شولتز، الذي كان يدعم قرارات الرئيس ريغان بقوة. كان شولتز يدرك أن مصلحة واشنطن تكمن في بناء علاقات متينة مع موسكو. وفي الحلقة تعدد ماسي أبرز الصفات الشخصية لريغان كما خبرته عن كثب، وتعود بالذاكرة إلى ما قيل في مراسم جنازته، حيث قال نائبه جورج بوش الأب: إنه لم يُحوّل أي خصم إلى عدو.
سوزان ماسي - الحلقة الثالثة: يوم استشاطت نانسي ريغان غضبا من رايسا غورباتشوف
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة، مع "الذاكرة السياسية" تكشف سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف لإنهاء الحرب الباردة، أنها نجحت في جعل ريغان يثق بغورباتشوف. وتحدثت عن لحظات غضب انتابت السيدة الأميركية الأولى، وقتها، نانسي ريغان. المرة الأولى عندما منعتها الإدارة الأميركية من مرافقة زوجها للقاء غورباتشوف، وهو ما جعل السيدة رايسا غورباتشوف تخطف أضواء الإعلام وقتها. والمرة الثانية عندما رفض الروس منح ابنها رون ريغان تأشيرة إلى موسكو. وفي الحلقة، تتحدث ماسي عن دور السي اي اي في عرقلة جهودها، لكن ريغان وقف إلى جانبها وساندها. وفي الحلقة أجواء عن زيارة ريغان الأولى إلى روسيا وجولته في الكرملين وجامعة موسكو.
سوزان ماسي - الحلقة الثانية: أسباب تأخر غورباتشوف في رده على دعوة ريغان له
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" تقول سوزان ماسي الوسيطة بين الرئيسين الأميركي رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف إنها بدأت تتحدث مع ريغان عن الروس بعدما زاد اهتمامه بهم وقرأ كتبها. ريغان كان يتحرّق لزيارة موسكو وأرسل ماسي في مهمة سرّية إلى روسيا لمعرفة سبب عدم الرد على دعوته لغورباتشوف، لزيارة واشنطن. وتكشف ماسي أن أحد كبار ضباط المخابرات السوفيتيية قال لها: إن غورباتشوف لن يسافر إلى واشنطن، لأنه إن فعل ذلك، فسيقوم أحد السوفيات باغتياله. ولكن هذه التهديدات لم تمنع الرجلين لاحقا من أن يلتقيا مرارا لينهيا الحرب الباردة. ماسي شبّهت معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي وقع عليها الرئيسان في واشنطن في العام 1987 بالمعجزة.
سوزان ماسي – الحلقة الأولى: أول لقاء مع ريغان
في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" تتحدث الكاتبة المتخصصة في الشأن الروسي سوزان ماسي عن الظروف التي أوصلتها وصلت إلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وكيف لعبت دور الوسيطة بين الرئيس ريغان ونظيره السوفيتتي وقتها ميخائيل غورباتشوف لتسهم في إنهاء الحرب الباردة. ماسي ترفض وصفها بمستشارة الرئيس ريغان لأنها من أصول سويسرية، كما تقول، وتفضل أن تكون حيادية ومستقلة. سوزان ماسي وبعدما وجدت نفسها وحيدة بين قيادات ذكورية في البيت الأبيض طلبت من الرئيس انضمام زوجته نانسي إلى اجتماعاتهما وهو ما حصل ونجحت في أن تكسبها إلى جانبها. سوزان ماسي قدمت كتبها عن روسيا، إلى ريغان، وهو اطلع عليها وبدأ يبدل موقفه تباعا، من السوفييت، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تبادل الزيارات مع غورباتشوف، وإلى توقيع معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى في العام 1987.
اللواء المتقاعد محمد نجيب – السجون المصرية بعد أحداث يناير 2011 (الجزء 1)