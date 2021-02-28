لقاء خاص مع رغد صدام حسين - الجزء الثالث

في الحلقة الثانية من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق تواصل الكشف عن المزيد من الأسرار، منها موقفها من العودة مجددا إلى العراق.

وفي الحلقة الثالثة، تتحدث رغد عن ذكرياتها حول احتلال الكويت، فضلا عن رأيها إذا ما كان والدها أخطأ في قرار الحرب.

تتضمن الحلقة جانبا إنسانيا، يتمثل في أيامها الأخيرة في العراق وذكرياتها بعد قصف مزرعتها.

تكشف رغد أيضا طريقة هروبها من العراق ومن ساعدها للخروج وصولا إلى الحدود السورية.

وستجيب رغد عن أسئلة العربية حول ممتلكاتها وعما إذا كانت استطاعت تهريب بعض من ممتلكاتها.

كما يتضمن الجزء الثالث حديثا مستفيضا عن ظروف مقتل شقيقيها وكيف تمت الوشاية بهما.

