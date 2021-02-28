لقاء خاص مع رغد صدام حسين - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق تواصل سرد ذكرياتها مع حرب إيران التي تزامنت مع زواجها من حسين كامل.

في الجزء الثاني من السلسلة ، تتحدث رغد عن الظروف التي أحاطت بزواجها من حسين كامل، وموقف والدها منه، وكيف صعد نجمه ليصبح الرجل الثاني في العراق.

كما تتطرق رغد إلى ظروف انشقاق زوجها على والدها وذهابه إلى الأردن، ثم العودة إلى العراق.

وتكشف رغد تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال وعما إذا كان شقيها عدي له دور في عملية القتل، فضلا عن دور والدها صدام حسين.

