لقاء خاص مع رغد صدام حسين - الجزء الرابع

تخوض الحلقة الرابعة من سلسلة اللقاءات الحصرية مع رغد صدام حسين في ذكرياتها مع محاكمة والدها ثم إعدامه.

وتكشف في الحلقة عن فحوى الرسائل التي كانت تتلقاها من والدها أثناء المحاكمة ، وماذا كان يطلب منها من طلبات، فضلا عن دورها في تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن والدها.

لا تخلو الحلقة من جانب إنساني يتمثل في رد فعلها على إعدام والدها وكيف كان شعورها، كما تتحدث عن مصير جثمان والدها وتكشف حقيقة نقله إلى مكان آخر.

لن يخلو اللقاء من الحديث عن ممتلكات العائلة والأسلحة الذهبية التي كانت تمتلكها ومصير ثروة العائلة.

