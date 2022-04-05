القارئ زكريا قنديل – "برشلونة" إسبانيا

ولد القارئ الياس البدر في مدينة برمنجهام البريطانية لعائلة من شبه الجزيرة الهندية هاجرت إلى بريطانيا اثر الحرب العالمية الثانية . يمثل القارئ الياس وشقيقه محمد يوسف الجيل الثالث من المهاجرين . وعلى الرغم من نشأة والده في بريطانيا حرص على تحفيظ ابنائه القرآن الكريم وتعليمهم اللغة العربية لتنطلق مسيرة القارئ الياس البدر منذ سن الرابعة حيث تميز بسرعة الحفظ وبقدرة كبيرة على الالمام باللغة العربية ومفرداتها بالتوازي مع مسيرته التعليمية التي افضت به إلى كلية الاقتصاد والتجارة

اضافة إلى اتقانه القرآن الكريم واللغة العربية تنقل القارئ الياس البدر بين عدد من شيوخ القراء لتعلم الروايات واتقانها وتحصل على اجازات في عدد من القرآءات المختلفة وشارك في عشرات المسابقات القرآنية على مستوى المملكة المتحدة والتي تميز فيها على عدد كبير من القراء . وهو اليوم يعيش مع اسرته قرب مدينة ليدز البريطانية في بلدة باتلي التي تنتشر في المساجد والمدارس القرآنية ومدارس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .