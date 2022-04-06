القارئ حسن خليفة – "لندن" بريطانيا
ولد القارئ حسن خليفة في أحد أحياء المهاجرين شرق العاصمة البريطانية لندن. ورغم كونه من أصول صومالية حرص والده وهو حافظ للقرآن الكريم على الحاقه بالمدارس القرآنية في الفترة المسائية حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. التحق بالتعليم النظامي البريطاني قبل انتقاله إلى اليمن لتعلم اللغة العربية وتعميق دراسته للقرآن الكريم.
اثر تجربة الحفظ في اليمن . انتقلت أسرة القارئ حسن خليفة إلى مصر بغرض تعميق التجربة القرآنية لديه من خلال تعلمه على يد القراء المصريين . وهي تجربة اكسبته اجادة اللغة العربية واللهجة المصرية التي اتقنها . وحينما عادت الأسرة إلى بريطانيا تنقل حسن خليفة بين عدد من المساجد حيث يؤم الجالية الصومالية في عدد من المساجد
القارئ زكريا قنديل – "برشلونة" إسبانيا
ولد القارئ زكريا قنديل منتصف التسعينات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية. دفعت به العائلة وهو في سنوات الطفولة المبكرة إلى الكتاتيب القرآنية لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالتعليم النظامي دون قطع الصلة بمجتمع حفظه كتاب الله . أظهر تفوقاً أهله للمشاركة في المسابقات المحلية ومنها انطلق في تجربة الامامة في المساجد
بعد تجربته في الامامة وانتقال بين المساجد في المغرب. تردد القارئ زكريا قنديل على عدد من مساجد أوروبا لامامة الجاليات المسلمة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان. وهو ما شجع عددا من المراكز الإسلامية على انتدابه امام لاحد المساجد الكبرى في برشلونة حيث تتمدد جالية مغربية كبيرة في المناطق والمدن النصاعية المتاخمة للحدود الفرنسية
القارئ علاء الدين محمد سيف – "برمينغهام" بريطانيا
ولد القارئ البريطاني من أصل يمني علاء الدين محمد سيف في مدينة تعز اليمنية لأسره معروفة بحفظ القرآن الكريم . بدأ الحفظ في سن مبكرة في مدينة تعز ليتم الحفظ كاملا في مدينة عدن وهو في السابعة عشرة من عمره. تلقى على يد مشايخ القراء في اليمن القراءات السبع وأجادها وتحصل على عدد من الاجازات فيها وتولى الامامة في عدد من المساجد في اليمن
نتيجة تدهور الأوضاع في اليمن . هاجر القارئ علاء الدين محمد سيف إلى بريطانيا اماما لأحد أكبر مساجد مدينة برمينغهام . حيث تنتشر الجالية اليمنية بعدد كبير . إضافة إلى جاليات مسملة من أصول عرقية متنوعة. يتولى امامة المصلين ورعاية شؤون الجالية الإجتماعية والإشراف على مركز تحفيظ القرآن الكريم لأبناء المسلمين في مدينة برمينغهام
القارئ أحمد الهبطي – "برشلونة" إسبانيا
للقارئ الشيخ أحمد الهبطي قصة طويلة مع القرآن الكريم. تنطلق من قرية هباطة قرب مدينة تطوان المغربية. فالعائلة تتوارث القرآن الكريم أباً عن جد. نساء ورجالا وأبناء الجميع يلتزمون بتقليد متوارث في حفظ القرآن الكريم كاملا. كذلك والده وأخوته السبعة وأبناؤه من بعده وهم اثنين من القراء المعروفين في أوروبا
يعد القارئ أحمد الهبطي من أوائل المهاجرين القراء إلى أوروبا حيث أمضى سنوات طويلة في التنقل بين بلجيكا وهولندا وفرنسا قبل استقراره في برشلونة حيث التحقت به العائلة التي تعد من أشهر العائلات القرآنية في المهجر. يتولى تدري القرآن الكريم وتحفيظه لأبناء الجاليات المسملة متنقلا بين القرى والمدن الإسبانية محفظاً ومرتلاً لكتاب الله ..
القارئ الياس البدر - بريطانيا
ولد القارئ الياس البدر في مدينة برمنجهام البريطانية لعائلة من شبه الجزيرة الهندية هاجرت إلى بريطانيا اثر الحرب العالمية الثانية . يمثل القارئ الياس وشقيقه محمد يوسف الجيل الثالث من المهاجرين . وعلى الرغم من نشأة والده في بريطانيا حرص على تحفيظ ابنائه القرآن الكريم وتعليمهم اللغة العربية لتنطلق مسيرة القارئ الياس البدر منذ سن الرابعة حيث تميز بسرعة الحفظ وبقدرة كبيرة على الالمام باللغة العربية ومفرداتها بالتوازي مع مسيرته التعليمية التي افضت به إلى كلية الاقتصاد والتجارة
اضافة إلى اتقانه القرآن الكريم واللغة العربية تنقل القارئ الياس البدر بين عدد من شيوخ القراء لتعلم الروايات واتقانها وتحصل على اجازات في عدد من القرآءات المختلفة وشارك في عشرات المسابقات القرآنية على مستوى المملكة المتحدة والتي تميز فيها على عدد كبير من القراء . وهو اليوم يعيش مع اسرته قرب مدينة ليدز البريطانية في بلدة باتلي التي تنتشر في المساجد والمدارس القرآنية ومدارس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .
القارئ حسن خليفة – "لندن" بريطانيا