القارئ الياس الساكت – "باريس" – فرنسا
ولد القارئ القارئ الياس الساكت مطلع التسعينيات من القرن الماضي لاسرة مغربية مهاجرة ، نشأ في بيئة اوربية برفقة اقرانه من مهاجري الجيل الثاني والثالث ، كان خوف الاسرة من بيئة غربية تتعارض مع تقاليدها وعاداتها وهويتها حافزا لتنشئته تنشئة قرآنية ، ليلتحق في سن مبكر بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في مساجد ميلانو قبل التحاقه بالمدراس النظامية وتدرجه في سلمها ، اتقن عديد اللغات الاجنبية اضافة الى تمكنه من اللغة العربية وحفظه القرآن الكريم كاملا .
بعد تجربة في الامامة في عدد مساجد ايطاليا ، انتقل القارئ الياس الساكت الى فرنسا ليتولى الامامة في احد اكبر المساجد العاصمة الفرنسية ، حيث يتجمع الالاف من ابناء الجاليات المغاربية ومن دول افريقيا جنوب الصحراء ، موظفا مواهبه في القراءة ورصيده الثقافي الاوروبي المغاربي واتقان اللغة الفرنسية لتعليم ابناء الجالية اللغة وللاجابة على اسئلتهم الفقهية من خلال الدروس والخطب التي يقدمها على المنبر، ليعطي بذلك مثالا على الشباب المهاجر المتسامح الذي يندمج مع البيئية الغربية ويتعايش معها خلافا لما تأتيه قلة من المحسوبين على الاسلام والمسلمين .
القارئ عماد الأكرمين - فرنسا
يتولى القارئ عماد الاكرمين إمامة المسجد الكبير في مدينة سترازبورغ الفرنسية وعلى مدى عقد من الزمن تجول في عديد المساجد الفرنسية اماما وخطيبا وواعضا مكلفا من قبل وزارة الاوقاف المغربية ، لعب دورا مهما في التواصل بين ابناء الجالية المسلمة والسلطات الفرنسية التي اختارته في مناسبات عديدة كاول قارئ قرآن في المناسبات الرسمية وفي حل بعض الاشكاليات التي تواجه ابناء الجالية المسلمة ، يساعده في ذلك تخصصه الاكاديمي ودراسته في الجامعات الفرنسية التي للقانون وتخصصه في القانون المنظم للديانات في اوروبا .
الوظائف : امام و خطيب بمساجد فرنسا
قبل التحاقه اماما بمساجد فرنسا برز اسم عماد الاكرمين كواحد من ابرز القراء المغاربة بحصوله على جائزة الحسن الثاني للقرآن الكريم نهاية التسعينيات من القرن الماضي ونيله جائزة مصر الدولية للقرآن الكريم وجوائزعالمية اخرى في عدد من البلدان الاسلامية ، ساعدته ثقافة الواسعة واجادته للغة الفرنسية على ان يكون همزة وصل بين الجاليات المغاربية والسلطات الفرنسية التي اعتمدته مستشارا في القضايا الدينية التي تهم الجالية المسلمة .
القارئ يوسف هلال – "كان" – فرنسا
برز القارئ والمنشد الفرنسي من اصل مغربي العام الفين وخمسة عشر حينما حل في المراتب الاولى لمنشد الشارقة ونال استحسان الجمهور والتتويج بالمركز الثالث ممثلا عن فرنسا .
ولد القارئ يوسف هلال في مدينة الدار البيضاء المغربية ، وفيها التحق بالمدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن الكريم الذي اتمه وهو في سن السابعة عشرة من عمره ، ظهرت موهبته الصوتية فالتحق بمجموعات السماع والإنشاد المغربية وأجاد المقامات والطبوع الاندلسية قبل هجرته للاستقرار في مدينة نيس جنوب فرنسا وفيها عمل بقطاع الادوية والصيدلة إلى جانب امامته لعدد من المساجد واحيائه السهرات والأمسيات الإنشادية في مختلف المدن الأوربية .
يمثل المغربي يوسف هلال جيلا جديدا من الشباب المهاجر القادر على الاندماج في الثقافة الغربية والمساهمة في تجسير الهوة بين الشباب المهاجر وثقافة البلد المضيف ، وهو يرى ان القيم العربية الإسلامية والثقافة الدينية الأصيلة والمتسامحة هي التي تنتصر في النهاية وتساهم في تعزيز التواصل بين الثقافات متمسكا بجلبابه المغربي الأصيل وطربوشه الأحمر يؤم المصلين ويرفع الاذان في أكبر مساجد جنوب فرنسا ويصدح باعذب الألحان والأناشيد
القارئ حسن خليفة – "لندن" بريطانيا
ولد القارئ حسن خليفة في أحد أحياء المهاجرين شرق العاصمة البريطانية لندن. ورغم كونه من أصول صومالية حرص والده وهو حافظ للقرآن الكريم على الحاقه بالمدارس القرآنية في الفترة المسائية حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. التحق بالتعليم النظامي البريطاني قبل انتقاله إلى اليمن لتعلم اللغة العربية وتعميق دراسته للقرآن الكريم.
اثر تجربة الحفظ في اليمن . انتقلت أسرة القارئ حسن خليفة إلى مصر بغرض تعميق التجربة القرآنية لديه من خلال تعلمه على يد القراء المصريين . وهي تجربة اكسبته اجادة اللغة العربية واللهجة المصرية التي اتقنها . وحينما عادت الأسرة إلى بريطانيا تنقل حسن خليفة بين عدد من المساجد حيث يؤم الجالية الصومالية في عدد من المساجد
القارئ زكريا قنديل – "برشلونة" إسبانيا
ولد القارئ زكريا قنديل منتصف التسعينات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية. دفعت به العائلة وهو في سنوات الطفولة المبكرة إلى الكتاتيب القرآنية لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالتعليم النظامي دون قطع الصلة بمجتمع حفظه كتاب الله . أظهر تفوقاً أهله للمشاركة في المسابقات المحلية ومنها انطلق في تجربة الامامة في المساجد
بعد تجربته في الامامة وانتقال بين المساجد في المغرب. تردد القارئ زكريا قنديل على عدد من مساجد أوروبا لامامة الجاليات المسلمة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان. وهو ما شجع عددا من المراكز الإسلامية على انتدابه امام لاحد المساجد الكبرى في برشلونة حيث تتمدد جالية مغربية كبيرة في المناطق والمدن النصاعية المتاخمة للحدود الفرنسية
القارئ الياس الساكت – "باريس" – فرنسا