القارئ محمد يوسف البدر – "ليدز" - بريطانيا

ولد القارئ القارئ الياس الساكت مطلع التسعينيات من القرن الماضي لاسرة مغربية مهاجرة ، نشأ في بيئة اوربية برفقة اقرانه من مهاجري الجيل الثاني والثالث ، كان خوف الاسرة من بيئة غربية تتعارض مع تقاليدها وعاداتها وهويتها حافزا لتنشئته تنشئة قرآنية ، ليلتحق في سن مبكر بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في مساجد ميلانو قبل التحاقه بالمدراس النظامية وتدرجه في سلمها ، اتقن عديد اللغات الاجنبية اضافة الى تمكنه من اللغة العربية وحفظه القرآن الكريم كاملا .

بعد تجربة في الامامة في عدد مساجد ايطاليا ، انتقل القارئ الياس الساكت الى فرنسا ليتولى الامامة في احد اكبر المساجد العاصمة الفرنسية ، حيث يتجمع الالاف من ابناء الجاليات المغاربية ومن دول افريقيا جنوب الصحراء ، موظفا مواهبه في القراءة ورصيده الثقافي الاوروبي المغاربي واتقان اللغة الفرنسية لتعليم ابناء الجالية اللغة وللاجابة على اسئلتهم الفقهية من خلال الدروس والخطب التي يقدمها على المنبر، ليعطي بذلك مثالا على الشباب المهاجر المتسامح الذي يندمج مع البيئية الغربية ويتعايش معها خلافا لما تأتيه قلة من المحسوبين على الاسلام والمسلمين .

