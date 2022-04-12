القارئ إسماعيل الهبطي – "برشلونة" - إسبانيا
ولد القارئُ الاسبانيُ من اصولٍ مغربيةٍ إسماعيل الهبطي في مدينةِ طنجة منتصفَ التسعينات ، في اسرةٍ مغربيةٍ عريقة تتوارثُ حفظَ القرآنِ الكريم جيلا بعدَ جيل ، عاشَ طفولتَه في كنَفِ والدتِه واعمامِه حينما كان والدُه القارئُ أحمد الهبطي مهاجرا في اوروبا فحرصت الاسرةُ على الحاقِه بالمدارسِ القرآنيةِ وفقَ تقاليدِ العائلة فجميعُ افرادِها نساءً ورجالا من حفَظَةِ كتابِ الله ، أتمَّ حفظَ القرآنِ الكريمِ كاملا واتقانَ فنونِ تلاوتِه قبلَ بدايةِ رحلةٍ جديدةٍ اخذتهُ والاسرةَ الى اوروبا للاستقرارِ فيها .
قبلَ وصولِه الى اسبانيا واستقرارِه في مدينةِ برشلونة إماما وخطيبا ومدرسا للقرآنِ الكريم ، تجوّلَ القارئُ اسماعيل الهبطي في عددٍ من المدنِ الاوروبيةِ برفقةِ والدِه وشيخِه بين مساجدِها ومراكزِها الاسلاميةِ قبلَ استقرارِه اماما بأحدِ مساجدِ عاصمةِ كاتالونيا حيثُ تعدُ الجاليةُ المسلمةُ فيها من احدثِ الجالياتِ المهاجرةِ من المغاربةِ والآسيويين والأفارقةِ ليتولى الامامةَ في بيئةٍ يغلُبُ عليها الشبابُ المهاجرُ مع ما يحملُه ذلك من خصوصياتٍ يعملً القارئُ الهبطي على مراعاتِها .
القارئ زكريا مصباح – "برشلونة" إسبانيا
ولد القارئُ المغربيُ زكريا مصباح في مدينةِ طنجة ملتحقا بكتاتيبِها القرآنيةِ ليُتمَ حفظَ القرآنِ الكريم كاملا في الثالثةَ عشرةَ من عمرِه ، واصلَ دراستَه في مدينةِ تطوان شمالي المغرب قبلَ هجرتِه الى اوروبا حيثُ تنقّلَ بين عددٍ من المساجدِ في مدنٍ اوروبيةٍ ليستقرَ في مدينةِ برشلونة الاسبانيةِ اماما وخطيبا ومدرسا للغةِ العربية .
انتماءُ القارئ زكريا مصباح الى جيلِ الشباب وتمكنُه من ادواتِ العصر مكّناه من الاندماجِ في المجتمعاتِ الاوروبيةِ والالتحامِ بالجيليْن الثاني والثالث من المهاجرين مقدِما نموذجا على التعايشِ والمساهمةِ الايجابيةِ في خدمةِ الجالياتِ المغاربيةِ التي تتمسكُ على الرغمِ مما تتمتعُ به من انظمةٍ اوروبيةٍ من الحفاظِ على ثقافةِ وتراثِ مواطنِها الاصليةِ عبْرَ احياءِ التقاليدِ الاصيلةِ في المناسباتِ والمواسمِ الدينيةِ التي يُحييها القارئُ زكريا مصباح في مساجدِ مدينةِ برشلونة .
القارئ محمد يوسف البدر – "ليدز" - بريطانيا
ولد القارئ البريطاني محمد يوسف البدر في مدينةِ برمنجهام لأبٍ مولودٍ في المدينةِ ذاتِها وجدٍّ مهاجرٍ منذُ الاربعيناتِ من القرنِ الماضي ، وقد اشتُهرت العائلةُ بتوارثِ حفظِ القرآنِ الكريم كتقليدٍ يورّثُه الاباءُ للأبناء ، فجميعُ افرادِ الاسرةِ نساءً ورجالا يحفظون القرآنَ ويهتمون بعلومِه ، تعلّمَ القارئُ محمد يوسف اللغةَ العربيةَ واتقنَها وتفوقَ على بعضِ اهلِها وترددَ على كبارِ شيوخِ الاقراء في بريطانيا والعالمِ العربي لتعميقِ معرفتِه بالقرآنِ الكريم .
شغفُ العائلةِ بالقرآنِ الكريم واتقانُ القارئ محمد يوسف اللغةِ العربية كانا حافزا له لتأسيسِ مركزٍ عالميٍ لتحفيظ ِالقرآنِ يُخّرجُ سنويا العشراتِ من الحفَظَةِ ضمنَ نظامِ التعليمِ عن بُعد وهي الاكاديميةُ القرآنيةُ التي تقدمُ للأقلياتِ المسلمةِ باختلافِ اصولِها واعراقِها فرصةَ حفظِ القرآن ، الى ذلك يتولى القارئ محمد يوسف امامةَ المصلين في المساجدِ الكبرى ببلدةِ باتلي قربَ مدينةِ ليدز وهو وكما اسلافُه يسعى لتحفيظِ ابنائِه القرآنَ الكريم ليبقى متوارثا في اسرتِه جيلا بعدَ جيل
القارئ الياس الساكت – "باريس" – فرنسا
ولد القارئ القارئ الياس الساكت مطلع التسعينيات من القرن الماضي لاسرة مغربية مهاجرة ، نشأ في بيئة اوربية برفقة اقرانه من مهاجري الجيل الثاني والثالث ، كان خوف الاسرة من بيئة غربية تتعارض مع تقاليدها وعاداتها وهويتها حافزا لتنشئته تنشئة قرآنية ، ليلتحق في سن مبكر بحلقات تحفيظ القرآن الكريم في مساجد ميلانو قبل التحاقه بالمدراس النظامية وتدرجه في سلمها ، اتقن عديد اللغات الاجنبية اضافة الى تمكنه من اللغة العربية وحفظه القرآن الكريم كاملا .
بعد تجربة في الامامة في عدد مساجد ايطاليا ، انتقل القارئ الياس الساكت الى فرنسا ليتولى الامامة في احد اكبر المساجد العاصمة الفرنسية ، حيث يتجمع الالاف من ابناء الجاليات المغاربية ومن دول افريقيا جنوب الصحراء ، موظفا مواهبه في القراءة ورصيده الثقافي الاوروبي المغاربي واتقان اللغة الفرنسية لتعليم ابناء الجالية اللغة وللاجابة على اسئلتهم الفقهية من خلال الدروس والخطب التي يقدمها على المنبر، ليعطي بذلك مثالا على الشباب المهاجر المتسامح الذي يندمج مع البيئية الغربية ويتعايش معها خلافا لما تأتيه قلة من المحسوبين على الاسلام والمسلمين .
القارئ عماد الأكرمين - فرنسا
يتولى القارئ عماد الاكرمين إمامة المسجد الكبير في مدينة سترازبورغ الفرنسية وعلى مدى عقد من الزمن تجول في عديد المساجد الفرنسية اماما وخطيبا وواعضا مكلفا من قبل وزارة الاوقاف المغربية ، لعب دورا مهما في التواصل بين ابناء الجالية المسلمة والسلطات الفرنسية التي اختارته في مناسبات عديدة كاول قارئ قرآن في المناسبات الرسمية وفي حل بعض الاشكاليات التي تواجه ابناء الجالية المسلمة ، يساعده في ذلك تخصصه الاكاديمي ودراسته في الجامعات الفرنسية التي للقانون وتخصصه في القانون المنظم للديانات في اوروبا .
الوظائف : امام و خطيب بمساجد فرنسا
قبل التحاقه اماما بمساجد فرنسا برز اسم عماد الاكرمين كواحد من ابرز القراء المغاربة بحصوله على جائزة الحسن الثاني للقرآن الكريم نهاية التسعينيات من القرن الماضي ونيله جائزة مصر الدولية للقرآن الكريم وجوائزعالمية اخرى في عدد من البلدان الاسلامية ، ساعدته ثقافة الواسعة واجادته للغة الفرنسية على ان يكون همزة وصل بين الجاليات المغاربية والسلطات الفرنسية التي اعتمدته مستشارا في القضايا الدينية التي تهم الجالية المسلمة .
القارئ إسماعيل الهبطي – "برشلونة" - إسبانيا