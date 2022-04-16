القارئ معاذ الغول – "برلين" – ألمانيا
ولد القارئ الدكتور معاذ الغول في مدينة طرابلس الليبية وفي كتاتيبها ومساجدها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين ، برز نبوغه العام الفين وثمانية حينما حل في المركز الاول في مسابقة ليبيا الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ، انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية للمتابعة مسيرته التعليمية دون انقطاع عن القرآن الكريم وأهله متفوقعا على اقرانه في المسابقة الامريكية للقرآن الكريم ، واثر عودته الى وطنه ليبيا انشغل بالتدريس والامامة في عدد من مساجد تاجوراء في العاصمة طرابلس .
انتقل القارئ معاذ الغول الى مالطا بسب الاحداث التي عرفتها ليبيا وفيها تولى الامامة في احد مساجد العاصمة فاليتا قبل انتقاله الى المانيا مواصلا تحصيله العلمي في كلية الطب والامامة في احد مساجد برلين اضافة الى اشرافه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم حيث يتوافد اليه الحفظة لاتقان فنون التجويد في حلقاته
القارئ أحمد محمد العربي – "فرانكفورت" – ألمانيا
نشأ القارئ الألماني من أصول مصرية أحمد محمد عبد الفتاح العربي في احدى قرى ايتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر ، تعلم القرآن الكريم على يد والدته التي كانت حافظة لكتاب الله وشجعته على الالتحاق بكتاتيب القرية لتلقي علوم القرآن على يد كبار مشايخها ، التحق بالأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية قبل تخصصه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية التي اتقنها .
إثر تميزه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية في مصر قرر أحمد محمد العربي تعميق دراسته في الجامعات الألمانية مدفوعا بحماسة الشباب وبالرصيد الأكاديمي والعلمي الذي حصله من الأزهر الشريف ، التحق بكلية الدراسات الإسلامية في احدى جامعات فرانكفورت متخصصا في الفقه الإسلامي مسخرا رصيده العلمي وحفظه لكتاب الله واجادته اللغة الألمانية للانصهار في المجتمع الاكاديمي وفي خدمة الجالية المسلمة في ألمانيا حيث يتولى الامامة في مساجد فرانكفورت
القارئ حمزة العسلي – "برشلونة" – إسبانيا
يُعد القارئُ المغربيُ حمزة العسلي من اصغرِ القراءِ المهاجرين في اسبانيا ومن آخرِ الملتحقين بالإمامةِ في مساجدِها ، نشأَ في مدينةِ تطوان المغربية التي تعدُ أكبرَ خزانٍ للمهاجرين المغاربةِ في اسبانيا حفظَ القرآنَ الكريم صغيرا مثلُ عامةِ اقرانِه في القرى والمدنِ المغربية ، والتحقَ بالإمامةِ في عددٍ من المساجد وهو التدرجُ المعتادُ لعمومِ حفَظَةِ القرآنِ الكريم في المغرب الذي يولي الحفاظَ رعايةً واهتماما خاصين .
التحقَ القارئُ المغربيُ حمزة العسلي بإسبانيا مهاجرا حالما حاملا معه القرآنَ الكريم الذي يعتبرُه منهجَ حياةٍ حيثُ ما حلَّ صاحبُه ، تولى الإمامةَ في احدِ المساجدِ على الحدودِ الاسبانيةِ الفرنسية حيثُ يتوافدُ المئاتُ من المصلين يوميا من الاقلياتِ المسلمةِ وابناءِ الجاليةِ المغربية ، فيما تدفعُ العائلاتُ بأبنائِها للتحلقِ حولَ القارئِ حمزة العسلي لتعليمِهم اللغةَ العربيةَ والقرآنَ الكريم .
القارئ إسماعيل الهبطي – "برشلونة" - إسبانيا
ولد القارئُ الاسبانيُ من اصولٍ مغربيةٍ إسماعيل الهبطي في مدينةِ طنجة منتصفَ التسعينات ، في اسرةٍ مغربيةٍ عريقة تتوارثُ حفظَ القرآنِ الكريم جيلا بعدَ جيل ، عاشَ طفولتَه في كنَفِ والدتِه واعمامِه حينما كان والدُه القارئُ أحمد الهبطي مهاجرا في اوروبا فحرصت الاسرةُ على الحاقِه بالمدارسِ القرآنيةِ وفقَ تقاليدِ العائلة فجميعُ افرادِها نساءً ورجالا من حفَظَةِ كتابِ الله ، أتمَّ حفظَ القرآنِ الكريمِ كاملا واتقانَ فنونِ تلاوتِه قبلَ بدايةِ رحلةٍ جديدةٍ اخذتهُ والاسرةَ الى اوروبا للاستقرارِ فيها .
قبلَ وصولِه الى اسبانيا واستقرارِه في مدينةِ برشلونة إماما وخطيبا ومدرسا للقرآنِ الكريم ، تجوّلَ القارئُ اسماعيل الهبطي في عددٍ من المدنِ الاوروبيةِ برفقةِ والدِه وشيخِه بين مساجدِها ومراكزِها الاسلاميةِ قبلَ استقرارِه اماما بأحدِ مساجدِ عاصمةِ كاتالونيا حيثُ تعدُ الجاليةُ المسلمةُ فيها من احدثِ الجالياتِ المهاجرةِ من المغاربةِ والآسيويين والأفارقةِ ليتولى الامامةَ في بيئةٍ يغلُبُ عليها الشبابُ المهاجرُ مع ما يحملُه ذلك من خصوصياتٍ يعملً القارئُ الهبطي على مراعاتِها .
القارئ زكريا مصباح – "برشلونة" إسبانيا
ولد القارئُ المغربيُ زكريا مصباح في مدينةِ طنجة ملتحقا بكتاتيبِها القرآنيةِ ليُتمَ حفظَ القرآنِ الكريم كاملا في الثالثةَ عشرةَ من عمرِه ، واصلَ دراستَه في مدينةِ تطوان شمالي المغرب قبلَ هجرتِه الى اوروبا حيثُ تنقّلَ بين عددٍ من المساجدِ في مدنٍ اوروبيةٍ ليستقرَ في مدينةِ برشلونة الاسبانيةِ اماما وخطيبا ومدرسا للغةِ العربية .
انتماءُ القارئ زكريا مصباح الى جيلِ الشباب وتمكنُه من ادواتِ العصر مكّناه من الاندماجِ في المجتمعاتِ الاوروبيةِ والالتحامِ بالجيليْن الثاني والثالث من المهاجرين مقدِما نموذجا على التعايشِ والمساهمةِ الايجابيةِ في خدمةِ الجالياتِ المغاربيةِ التي تتمسكُ على الرغمِ مما تتمتعُ به من انظمةٍ اوروبيةٍ من الحفاظِ على ثقافةِ وتراثِ مواطنِها الاصليةِ عبْرَ احياءِ التقاليدِ الاصيلةِ في المناسباتِ والمواسمِ الدينيةِ التي يُحييها القارئُ زكريا مصباح في مساجدِ مدينةِ برشلونة .
القارئ معاذ الغول – "برلين" – ألمانيا