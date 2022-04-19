القارئ منير الطاهر – "برشلونة" – إسبانيا
نشأَ القارئ منير الطاهر في مدينةِ تطوان المغربية ، وتتشابهُ قصتُه مع قصصِ العشراتِ من حفَظَةِ القرآنِ الكريم ، فجدُه حافظٌ ومحفظ للقرآنِ الكريم وقد نذَرَهُ والدُه للقرآنِ الكريم منذُ ولادتِه وهو تقليدٌ عريقٌ في المغرب ، بدأَ حفظَ القرآنِ الكريم في سنِ الخامسة وأتمَّه في العاشرةِ من عمرِه لينطلقَ في رحلةِ الاتقانِ والتجويدِ على يدِ عددٍ من القراءِ وشيوخِ الاقراء متنقلا بين القرى والمدنِ مرتلا ومُجودا واماما للمصلين في عددٍ من المساجد.
في اقليم كاتالونيا الاسباني حيثُ تنشطُ جاليةٌ مغربيةٌ كبيرة ، التحقَ القارئُ منير الطاهر بأحدِ المساجدِ قربَ الحدودِ الإسبانيةِ الفرنسية اماما ومدرسا للقرآنِ الكريم ، حيثُ يتولى رعايةَ أبناءِ الجالية وتحفيظَ أبنائِهم القرآنَ الكريم وإمامةَ المصلين إضافةً إلى الدورِ الاجتماعي الذي يلعبُه أئمةُ المهجر .
القارئ أحمد محمود حسن – "روما" – إيطاليا
هاجر القارئ الشيخ أحمد محمود حسن إلى إيطاليا قبل عقدين من الزمن بعد رحلة طويلة مع القرآن الكريم ، ولد في في قرية أولاد منها مركز بلبيس في محافظة الشرقية حفظ على يد كبار شيوخها قبل التحاقه بالأزهر الشريف ليكمل دراسة علوم القرآن الكريم ثم تنقل للتدريس في كل من اليمن والسعودية قبل هحرته الى ايطاليا اماما في عدد من مساجدها .
خلال تجربته في الامامة بمختلف المدن الإيطالية تنقل الشيخ أحمد محمود حسن بين عدد من مراكزها الإسلامية ومساجدها اماما وموفقا اجتماعيا لابناء الجاليات المسلمة ومرشدا لها في ما يشغلهم من قضايا وهموم يومية ، بالإضافة إلى توليه الإشراف على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء الجالية المسلمة من مختلف الأصول والأعراق
القارئ بشار الحوت – "فرانكفورت" – ألمانيا
كغيره من الاف السوريين الذين دفعت بهم ويلات الحرب الى المهاجر وصل القارئ السوري بشار الحوت قبل ست سنوات الى المانيا لاجئا ،بخبرة طويلة في الامامة وباتقان لكتاب الله حفظا وتلاوة ، نشأ في مدينة حلب والتحق بالمدرسة الخسروية حيث حفظ القرآن الكريم قبل اتمام دراسته الشرعية في لبنان ، ثم توليه الامامة في عدد من مساجد مدينة حلب .
وصل القارئ بشار الحوت لاجئا الى المانيا متنقلا بين مدنها في سعي نحو الاستقرار وتجاوز الظروف القاهرة التي اجبرته على مغادرة وطنه الام سورية ن عمل إماما ومدرسا في عدد من المدن والقرى الالمانية قبل استقراره في مدينة فرانكفورت حيث يعمل مدرسا للقرآن الكريم لابناء الجالية السوية محاولا الاندماج في مجتمع يعده جديدا على ما عهده في حياته السابقة
القارئ معاذ الغول – "برلين" – ألمانيا
ولد القارئ الدكتور معاذ الغول في مدينة طرابلس الليبية وفي كتاتيبها ومساجدها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين ، برز نبوغه العام الفين وثمانية حينما حل في المركز الاول في مسابقة ليبيا الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده ، انتقل الى الولايات المتحدة الامريكية للمتابعة مسيرته التعليمية دون انقطاع عن القرآن الكريم وأهله متفوقعا على اقرانه في المسابقة الامريكية للقرآن الكريم ، واثر عودته الى وطنه ليبيا انشغل بالتدريس والامامة في عدد من مساجد تاجوراء في العاصمة طرابلس .
انتقل القارئ معاذ الغول الى مالطا بسب الاحداث التي عرفتها ليبيا وفيها تولى الامامة في احد مساجد العاصمة فاليتا قبل انتقاله الى المانيا مواصلا تحصيله العلمي في كلية الطب والامامة في احد مساجد برلين اضافة الى اشرافه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم حيث يتوافد اليه الحفظة لاتقان فنون التجويد في حلقاته
القارئ أحمد محمد العربي – "فرانكفورت" – ألمانيا
نشأ القارئ الألماني من أصول مصرية أحمد محمد عبد الفتاح العربي في احدى قرى ايتاي البارود بمحافظة البحيرة في مصر ، تعلم القرآن الكريم على يد والدته التي كانت حافظة لكتاب الله وشجعته على الالتحاق بكتاتيب القرية لتلقي علوم القرآن على يد كبار مشايخها ، التحق بالأزهر الشريف في جميع المراحل التعليمية قبل تخصصه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية التي اتقنها .
إثر تميزه في الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية في مصر قرر أحمد محمد العربي تعميق دراسته في الجامعات الألمانية مدفوعا بحماسة الشباب وبالرصيد الأكاديمي والعلمي الذي حصله من الأزهر الشريف ، التحق بكلية الدراسات الإسلامية في احدى جامعات فرانكفورت متخصصا في الفقه الإسلامي مسخرا رصيده العلمي وحفظه لكتاب الله واجادته اللغة الألمانية للانصهار في المجتمع الاكاديمي وفي خدمة الجالية المسلمة في ألمانيا حيث يتولى الامامة في مساجد فرانكفورت
القارئ منير الطاهر – "برشلونة" – إسبانيا