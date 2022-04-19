القارئ منير الطاهر – "برشلونة" – إسبانيا

كغيره من الاف السوريين الذين دفعت بهم ويلات الحرب الى المهاجر وصل القارئ السوري بشار الحوت قبل ست سنوات الى المانيا لاجئا ،بخبرة طويلة في الامامة وباتقان لكتاب الله حفظا وتلاوة ، نشأ في مدينة حلب والتحق بالمدرسة الخسروية حيث حفظ القرآن الكريم قبل اتمام دراسته الشرعية في لبنان ، ثم توليه الامامة في عدد من مساجد مدينة حلب .

وصل القارئ بشار الحوت لاجئا الى المانيا متنقلا بين مدنها في سعي نحو الاستقرار وتجاوز الظروف القاهرة التي اجبرته على مغادرة وطنه الام سورية ن عمل إماما ومدرسا في عدد من المدن والقرى الالمانية قبل استقراره في مدينة فرانكفورت حيث يعمل مدرسا للقرآن الكريم لابناء الجالية السوية محاولا الاندماج في مجتمع يعده جديدا على ما عهده في حياته السابقة

