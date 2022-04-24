القارئ محمد مودو فاتح – "باليرمو" – إيطاليا
ولد محمد مودو فاتح في قرية طوبا بجمهورية غمبيا غرب أفريقيا وفيها حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية ، أجبرته الظروف الاجتماعية على الهجرة للعمل في ليبيا التي داهمته فيها الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في السنوات الاخيرة ، فإختار كما الالاف من الأفارقة طريق الهجرة السرية عبر البحر ليصل إلى بالارمو في رحلة واجه فيها الموت مرات عدة قبل احتجازه في مركز لإيواء المهاجرين .
حفظ محمد مودو فاتح للقرآن الكريم ساعده في إمامة المهاجرين بمركز الإيواء وهو ما جعل السلطات الإيطالية تمنحه امتيازا خاصا وتسمح له بإمامة المصلين والتواصل مع المهاجرين من أصول أفريقية وهو اليوم يعمل إماما في مسجد من مساجد بالارمو في صقلية
القارئ محمد طه صابري – ألمانيا
ولد القارئ الألماني من أصل تونسي محمد طه صابري في قرية الدويرات بمحافظة تطاوين جنوب تونس ، ثم انتقلت أسرته في وقت مبكر إلى مدينة تونس حيث التحق بالكتاتيب والمدارس القرآنية لحفظ القرآن الكريم واتقانه وإثر الإنتهاء من دراسته الجامعية هاجر إلى ألمانيا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تنقل بين عدد من مدنها قبل استقراره في العاصمة برلين إماما وخطيبا لمسجدها ومركزها الاسلامي .
ساهم القارئ محمد طه صابري في برلين صحبة عدد من أبناء الاقليات المسلمة في تأسيس مسجد دار السلام الذي يتولى إمامته وإدراته منذ العام الفين وسبعة حتى الآن ونتيجة جهوده في خدمة الجالية المسلمة ومساعدة أبنائها على الاندماج منح وسام الاستحقاق من حاكم العاصمة عام الفين وستة عشر واضافة إلى الإمامة والإشراف على المسجد ومدرسته القرآنية يلعب دورا هاما في حل المشكلات العالقة بين الأقليات المسلمة والسلطات الألمانية .
القارئ محسن عرفة – "روما" – إيطاليا
ولد القارئ الدكتور محسن عرفة في احدى قرى محافظة البحيرة المصرية وفي كتاتيبها حفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بمعهد القراءات بالأزهر الشريف ليتم حفظ القرآن كاملا وهو في الرابعة عشرة من عمره ، التحق بمعهد الدعاة لمواصلة تلقيه العلوم الدينية قبل تنقله إماما وخطيبا في كل من اسبانيا وفرنسا ليستقر في إيطاليا أماما في أحد مساجدها .
تجربة القارئ محسن عرفة في التعامل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ساعدته في نيل درجة الدوكتوراه حول المراكز الإسلامية في إيطاليا التي يلم بجميع مشاكلها وما يعانيه أبناء الجاليات المسلمة خاصة في إيطاليا التي تواجه موجات متواصلة من الهجرة غير النظامية وهو ما يعقد الاندماج في المدتمع الإيطالي ويعمق من هشاشة وضع الجالية
القارئ أحمد الحسناوي – "نيس" – فرنسا
نشأ القارئ الفرنسي من أصل مغربي أحمد الحسناوي في مدينة "تازة" المغربية وفيها حفظ القرآن الكريم كاملا وتدرج بين مدارس قرآنية عتيقة متقناً للقراءات قبل تجربته في الامامة والتلاوة انطلقت من وطنه الأم المغرب مروراً بدولة الإمارات العربية المتحدة ليستقر به المقام في أوروبا متنقلا بين مساجد بلجيكا وهولندا وفرنسا. ليكتسب بذلك خبرة ساعدته على الاندماج في المجتمعات الغربية ولينحت اسمه ضمن لائحة أبرز قراء أوروبا وائئمتها.
خلال مسيرته القرآنية أحرز القارئ أحمد الحسناوي عديد الجوائز في فرنسا. وأبرز تفوقاً على قراء أوروبا بنيله المركز الأول في المسابقة الأوربية بالعاصمة الألمانية برلين وبالمسابقات الوطنية في كل من فرنسا وبلجيكا . وهو من الأئمة الشباب في أوروبا ممن نالوا عديد الاجازات في القراءات المتصلة بالسند المتصل على يد كبار شيوخ الاقراء في العالم الاسلامي. ليكون بذلك سفيراً للقرآن الكريم لدى الجاليات المسملة في أوروبا
القارئ سامي سالم – "روما" – إيطاليا
ولد القارئ الإيطالي من أصل مصري سامي سالم في احدى قرى محافظة الدقهلية بمصر وفيها حفظ القرآن الكريم على يد سيدة مقرئة قبل التحاقه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم تخصصه في الدراسات الإسلامية ، يعد من الجيل الأول من المصريين المهاجرين إلى إيطاليا وينسب إليه تأسيس أحد أبرز مراكزها الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي حيث تولى الامامة والخطابة في أكثر من مسجد في جميع أنحاء إيطاليا وهو ما منحه صفة وسيط بين الثقافات العربية والإيطالية وهي الصفة التي فتحت له باب خدمة الجاليات المسلمة .
للقارئ سامي سالم جهود كبيرة في خدمة أبناء الجالية المسلمة فهو من يتولى التنقل بين السجون الإيطالية لإلقاء المحاضرات وتوعية المساجين من الجالية المسلمة وهو بصفته إماما يشارك في المناسبات الحكومية وفي منابر الحوار بين الأديان والثقافات التي ترعاها الحكومة الإيطالية إضافة إلى حضوره القوي في المشهد الإعلامي الإيطالي في المناسبات الدينية واحتفالات المسلمين .
القارئ محمد مودو فاتح – "باليرمو" – إيطاليا