القارئ مصطفى علي خميس – ألمانيا

ولد القارئ الألماني من أصل تونسي محمد طه صابري في قرية الدويرات بمحافظة تطاوين جنوب تونس ، ثم انتقلت أسرته في وقت مبكر إلى مدينة تونس حيث التحق بالكتاتيب والمدارس القرآنية لحفظ القرآن الكريم واتقانه وإثر الإنتهاء من دراسته الجامعية هاجر إلى ألمانيا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تنقل بين عدد من مدنها قبل استقراره في العاصمة برلين إماما وخطيبا لمسجدها ومركزها الاسلامي .

ساهم القارئ محمد طه صابري في برلين صحبة عدد من أبناء الاقليات المسلمة في تأسيس مسجد دار السلام الذي يتولى إمامته وإدراته منذ العام الفين وسبعة حتى الآن ونتيجة جهوده في خدمة الجالية المسلمة ومساعدة أبنائها على الاندماج منح وسام الاستحقاق من حاكم العاصمة عام الفين وستة عشر واضافة إلى الإمامة والإشراف على المسجد ومدرسته القرآنية يلعب دورا هاما في حل المشكلات العالقة بين الأقليات المسلمة والسلطات الألمانية .