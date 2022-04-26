القارئ يوسف الهبطي – "برشلونة" – إسبانيا
ينحدرُ القارئ ُمحمد يوسف الهبطي من اسرة ٍمغربيةٍ تتوارثُ العلومَ والمعارفَ الدينيةَ منذُ اكثرَ من خمسةِ قرون ولدَ في قريةِ اهباطة في الشمالِ المغربي لاسرةٍ تحفظُ القرآنَ الكريم جيلا بعد جيل ، بدأ بحفظِ القرآن في سن ٍمبكرةٍ برعايةٍ من والدتهِ واعمامهِ حينما كان والدُه ُمهاجرا في اوروبا . ليلتحقَ به وقد استكملَ حفظَ كتابِ الله كاملا ليشدّ من عضدهِ في الامامةِ والاذانِ وليلتحق َبهم ايضا شقيقُهُ الثاني ليصبحوا أئمةً وقراءَ للقران يجوبون المساجدَ في هولندا وبلجيكا وفرنسا قبلَ ان يستقروا بمقام ِالاسرةِ الحافظة في مدينةِ برشلونة الاسبانية حيث يتداولون على امامةِ عددٍ من المساجد .
ينشط القارئُ يوسف الهبطي في اوساطِ الجاليةِ المسلمة ِخاصةً المغاربيةَ منها ، موزعا اوقاتَهُ بين الامامةِ والامسياتِ القرآنية وبين التدريسِ وتعليم اللغةِ العربية لابناءِ الجالية ، اضافةً الى دورهِ ضمنَ رابطاتِ الائمةِ المغاربةِ في اوروبا ومشاركاتهِ المتعددةِ في المسابقاتِ التي يتنقلُ فيها بين مدينة ٍاوروبيةٍ وأخرى ، معطيا المثالَ على جيل ٍجديدٍ من المهاجرين الذين تحصنوا بالقرآن ِالكريم وبأخلاقهِ وقدرتهِ على تصحيح ِمفاهيم ِالتعايش والاندماج ِبين البشر وان اختلفت انتماءاتُهم ودياناتُهم .
القارئ مصطفى علي خميس – ألمانيا
ولد القارئ الألماني من أصل مصري مصطفى علي خميس في كفر الزيات بمحافظة الغربية بمصر ، شرع في حفظ القرآن الكريم في سنوات طفولته الأولى قبل التحاقه بالأزهر الشريف مكرسا اهتمامه بالقرآن الكريم واتقانه على يد كبار شيوخ الاقراء في مصر ، التحق بكلية اللغات في الازهر متخصصا في الدراست الإسلامية باللغة الألمانية .
هاجر القارئ مصطفى علي خميس إلى ألمانيا لمواصلة الدراسات الإسلامية والفقه باللغة الألمانية مواصلا تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم واتقانه متنقلا بين عدد من المساجد والمراكز الإسلامية إماما وخطيبا يساعد الجاليات المسلمة في حل ما استشكل عليها من قضايا ، مدفوعا برصيد علمي كبير واتقان للغة الألمانية
القارئ محمد مودو فاتح – "باليرمو" – إيطاليا
ولد محمد مودو فاتح في قرية طوبا بجمهورية غمبيا غرب أفريقيا وفيها حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية ، أجبرته الظروف الاجتماعية على الهجرة للعمل في ليبيا التي داهمته فيها الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في السنوات الاخيرة ، فإختار كما الالاف من الأفارقة طريق الهجرة السرية عبر البحر ليصل إلى بالارمو في رحلة واجه فيها الموت مرات عدة قبل احتجازه في مركز لإيواء المهاجرين .
حفظ محمد مودو فاتح للقرآن الكريم ساعده في إمامة المهاجرين بمركز الإيواء وهو ما جعل السلطات الإيطالية تمنحه امتيازا خاصا وتسمح له بإمامة المصلين والتواصل مع المهاجرين من أصول أفريقية وهو اليوم يعمل إماما في مسجد من مساجد بالارمو في صقلية
القارئ محمد طه صابري – ألمانيا
ولد القارئ الألماني من أصل تونسي محمد طه صابري في قرية الدويرات بمحافظة تطاوين جنوب تونس ، ثم انتقلت أسرته في وقت مبكر إلى مدينة تونس حيث التحق بالكتاتيب والمدارس القرآنية لحفظ القرآن الكريم واتقانه وإثر الإنتهاء من دراسته الجامعية هاجر إلى ألمانيا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي حيث تنقل بين عدد من مدنها قبل استقراره في العاصمة برلين إماما وخطيبا لمسجدها ومركزها الاسلامي .
ساهم القارئ محمد طه صابري في برلين صحبة عدد من أبناء الاقليات المسلمة في تأسيس مسجد دار السلام الذي يتولى إمامته وإدراته منذ العام الفين وسبعة حتى الآن ونتيجة جهوده في خدمة الجالية المسلمة ومساعدة أبنائها على الاندماج منح وسام الاستحقاق من حاكم العاصمة عام الفين وستة عشر واضافة إلى الإمامة والإشراف على المسجد ومدرسته القرآنية يلعب دورا هاما في حل المشكلات العالقة بين الأقليات المسلمة والسلطات الألمانية .
القارئ محسن عرفة – "روما" – إيطاليا
ولد القارئ الدكتور محسن عرفة في احدى قرى محافظة البحيرة المصرية وفي كتاتيبها حفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بمعهد القراءات بالأزهر الشريف ليتم حفظ القرآن كاملا وهو في الرابعة عشرة من عمره ، التحق بمعهد الدعاة لمواصلة تلقيه العلوم الدينية قبل تنقله إماما وخطيبا في كل من اسبانيا وفرنسا ليستقر في إيطاليا أماما في أحد مساجدها .
تجربة القارئ محسن عرفة في التعامل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ساعدته في نيل درجة الدوكتوراه حول المراكز الإسلامية في إيطاليا التي يلم بجميع مشاكلها وما يعانيه أبناء الجاليات المسلمة خاصة في إيطاليا التي تواجه موجات متواصلة من الهجرة غير النظامية وهو ما يعقد الاندماج في المدتمع الإيطالي ويعمق من هشاشة وضع الجالية
القارئ يوسف الهبطي – "برشلونة" – إسبانيا