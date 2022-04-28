القارئ محمد العرود - "بروكسيل" – بلجيكا
ينتمي القارئ البلجيكي من أصل مغربي محمد العرود إلى الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة في بلجيكا. ولد ونشأ في مدينة بروكسيل وفيها تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية .
خلافا للأجيال الأولى من المهاجرين التي كانت على ارتباط وثيق بالدول الأم لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم ، يمثل محمد العرود أجيالا من الشباب تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن الكريم وتلقت العلوم والمعارف بالكامل في أوروبا وهو الجيل الذي بات يقدم للجاليات المسلمة عددا كبيرا من الأئمة والحفاظ والمدرسين أكثر قدرة على الاندماج والتفاعل مع الواقع .
القارئ أنس يلقية الدوكالي – لوكسمبورغ
نشأ القارئ أنس الدوكالي في فرنسا بداية التسعينيات من القرن الماضي ، لأسرة مهاجرة يعمل فيها الوالد إماما في أحد المساجد الفرنسية ، حفظ القرآن الكريم على يد والده وتعلم اللغة العربية واتقنها في فرنسا ليرث عن الوالد حفظ القرآن واتقانه وايضا امامة المصلين التي يتولاها في احد مساجد لوكسنبورغ .
يلعب القارئ أنس الدوكالي دورا كبيرا بين أبناء الجالية المسلمة في لوكسنبورغ التي تعد من أحدث الجاليات المهاجرة في أوروبا ومن أعلاها كفاءة علمية ومهنية وهو ما يجعله متفرغا إلى تحفيظ القرآن الكريم الذي يقبل عليه عدد من الشباب الراغب في الحفظ والتعلم .
القارئ يوسف الهبطي – "برشلونة" – إسبانيا
ينحدرُ القارئ ُمحمد يوسف الهبطي من اسرة ٍمغربيةٍ تتوارثُ العلومَ والمعارفَ الدينيةَ منذُ اكثرَ من خمسةِ قرون ولدَ في قريةِ اهباطة في الشمالِ المغربي لاسرةٍ تحفظُ القرآنَ الكريم جيلا بعد جيل ، بدأ بحفظِ القرآن في سن ٍمبكرةٍ برعايةٍ من والدتهِ واعمامهِ حينما كان والدُه ُمهاجرا في اوروبا . ليلتحقَ به وقد استكملَ حفظَ كتابِ الله كاملا ليشدّ من عضدهِ في الامامةِ والاذانِ وليلتحق َبهم ايضا شقيقُهُ الثاني ليصبحوا أئمةً وقراءَ للقران يجوبون المساجدَ في هولندا وبلجيكا وفرنسا قبلَ ان يستقروا بمقام ِالاسرةِ الحافظة في مدينةِ برشلونة الاسبانية حيث يتداولون على امامةِ عددٍ من المساجد .
ينشط القارئُ يوسف الهبطي في اوساطِ الجاليةِ المسلمة ِخاصةً المغاربيةَ منها ، موزعا اوقاتَهُ بين الامامةِ والامسياتِ القرآنية وبين التدريسِ وتعليم اللغةِ العربية لابناءِ الجالية ، اضافةً الى دورهِ ضمنَ رابطاتِ الائمةِ المغاربةِ في اوروبا ومشاركاتهِ المتعددةِ في المسابقاتِ التي يتنقلُ فيها بين مدينة ٍاوروبيةٍ وأخرى ، معطيا المثالَ على جيل ٍجديدٍ من المهاجرين الذين تحصنوا بالقرآن ِالكريم وبأخلاقهِ وقدرتهِ على تصحيح ِمفاهيم ِالتعايش والاندماج ِبين البشر وان اختلفت انتماءاتُهم ودياناتُهم .
القارئ مصطفى علي خميس – ألمانيا
ولد القارئ الألماني من أصل مصري مصطفى علي خميس في كفر الزيات بمحافظة الغربية بمصر ، شرع في حفظ القرآن الكريم في سنوات طفولته الأولى قبل التحاقه بالأزهر الشريف مكرسا اهتمامه بالقرآن الكريم واتقانه على يد كبار شيوخ الاقراء في مصر ، التحق بكلية اللغات في الازهر متخصصا في الدراست الإسلامية باللغة الألمانية .
هاجر القارئ مصطفى علي خميس إلى ألمانيا لمواصلة الدراسات الإسلامية والفقه باللغة الألمانية مواصلا تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم واتقانه متنقلا بين عدد من المساجد والمراكز الإسلامية إماما وخطيبا يساعد الجاليات المسلمة في حل ما استشكل عليها من قضايا ، مدفوعا برصيد علمي كبير واتقان للغة الألمانية
القارئ محمد مودو فاتح – "باليرمو" – إيطاليا
ولد محمد مودو فاتح في قرية طوبا بجمهورية غمبيا غرب أفريقيا وفيها حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية ، أجبرته الظروف الاجتماعية على الهجرة للعمل في ليبيا التي داهمته فيها الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في السنوات الاخيرة ، فإختار كما الالاف من الأفارقة طريق الهجرة السرية عبر البحر ليصل إلى بالارمو في رحلة واجه فيها الموت مرات عدة قبل احتجازه في مركز لإيواء المهاجرين .
حفظ محمد مودو فاتح للقرآن الكريم ساعده في إمامة المهاجرين بمركز الإيواء وهو ما جعل السلطات الإيطالية تمنحه امتيازا خاصا وتسمح له بإمامة المصلين والتواصل مع المهاجرين من أصول أفريقية وهو اليوم يعمل إماما في مسجد من مساجد بالارمو في صقلية
القارئ محمد العرود - "بروكسيل" – بلجيكا