القارئ رضوان أحمد – بروكسيل – بلجيكا

ينحدرُ القارئ ُمحمد يوسف الهبطي من اسرة ٍمغربيةٍ تتوارثُ العلومَ والمعارفَ الدينيةَ منذُ اكثرَ من خمسةِ قرون ولدَ في قريةِ اهباطة في الشمالِ المغربي لاسرةٍ تحفظُ القرآنَ الكريم جيلا بعد جيل ، بدأ بحفظِ القرآن في سن ٍمبكرةٍ برعايةٍ من والدتهِ واعمامهِ حينما كان والدُه ُمهاجرا في اوروبا . ليلتحقَ به وقد استكملَ حفظَ كتابِ الله كاملا ليشدّ من عضدهِ في الامامةِ والاذانِ وليلتحق َبهم ايضا شقيقُهُ الثاني ليصبحوا أئمةً وقراءَ للقران يجوبون المساجدَ في هولندا وبلجيكا وفرنسا قبلَ ان يستقروا بمقام ِالاسرةِ الحافظة في مدينةِ برشلونة الاسبانية حيث يتداولون على امامةِ عددٍ من المساجد .

ينشط القارئُ يوسف الهبطي في اوساطِ الجاليةِ المسلمة ِخاصةً المغاربيةَ منها ، موزعا اوقاتَهُ بين الامامةِ والامسياتِ القرآنية وبين التدريسِ وتعليم اللغةِ العربية لابناءِ الجالية ، اضافةً الى دورهِ ضمنَ رابطاتِ الائمةِ المغاربةِ في اوروبا ومشاركاتهِ المتعددةِ في المسابقاتِ التي يتنقلُ فيها بين مدينة ٍاوروبيةٍ وأخرى ، معطيا المثالَ على جيل ٍجديدٍ من المهاجرين الذين تحصنوا بالقرآن ِالكريم وبأخلاقهِ وقدرتهِ على تصحيح ِمفاهيم ِالتعايش والاندماج ِبين البشر وان اختلفت انتماءاتُهم ودياناتُهم .

