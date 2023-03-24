القارئ الباكستاني محمد أسفينديار دلاور

بدأ رضوان احمد تعلم اللغة العربية في اسرته المهاجرة من المغرب في التسعينيات من القرن الماضي ، وهو في سن الثامنة عشر من العمر بدا حفظ القرآن الكريم وتنقل لذلك بين عدد من المساجد والمراكز الاسلامية في مدينة بروكسيل وخارجها قبل ان يتم حفظ القرآن كاملا خلال سنتين .

شارك القارئ رضوان احمد في عدد من المسابقات القرآنية في بلجيكا ونال مراتب متقدمة في عدد كبير منها واضافة الى توليه الامامة في عدد من المساجد يمارس انشطة اخرى لا تجعله مختلفا عن اقرانه وبئيته فهو مدرب لكرة القدم وناشط في عدد من النوادي الثقافية والاجتماعية