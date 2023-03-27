القارئ الجنوب إفريقي زكريا صديق
نشأ القارئ زكريا صديق أو زاك سبستيان في أكناف عائلة مسيحية هاجرت من فرنسا نهاية القرن التاسع عشر واستقرت في جنوب إفريقيا أما قصة إسلامه وتعلمه اللغة العربية وحفظه القرآن الكريم وتجربته في الإمامة ، فهي جديرة بالاستماع لها على لسانه .
يجتهد القارئ زكريا صديق في مواصلة تعلم اللغة العربية والتعمق في دراسة القرآن الكريم وخدمة المجتمع المسلم في جنوب إفريقيا وهاجسه الاجتماع يوما بوالده الذي قاطعه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما .
القارئ الماليزي عبد الكريم بن عمر
ولد القارئ الماليزي عبد الكريم بن عمر لأب حافظ للقرآن الكريم درس في أكناف الحرم المكي الشريف ،وفي هذه الأجواء الروحانية نشأ القارئ عبد الكريم وواضب على حلقات تحفيظ القرآن منذ الطفولة ليتنقل لاحقا بين مراكز ومدارس قرآنية مستزيدا من الحفظ وراغبا مقبلا على فنون القراءة والتجويد والتلاوة حتى بات قادرا على التصدر للإمامة .
بعد تجربة في الإمامة بعدد من المساجد عاد القارئ عبد الكريم بن عمر إلى موطنه في ماليزيا دون انقطاع عن الحلقات والدروس والمناسبات القرآنية حتى أهلته تحربته إلى إمامة أكبر مساجد ماليزيا وهو مسجد السلطان صلاح الدين شاه المعروف بالمسجد الأزرق وهو أكبر مساجد ماليزيا وأبرز معالمها الإسلامية ونقاط جذبها السياحية
القارئ التنزاني علي سليمان النبهاني
ولد في محافظة ليندي والتحق بمدرسة والده لتحفيظ القرآن الكريم تنقل بين الخلوات القرآنية المنتشرة في إفريقيا تنقل بين قرية وأخرى في ظروف قاسية للأخذ على يد شيوخ الاقراء قبل انقاله إلى معهد الأزهر الشريف بمدينة دار السلام التنزانية وفيه تعلم أصول الفقه وعمق إجادته للغة العربية
انتقل القارئ علي سليمان النبهاني إلى جنوب إفريقيا مدرسا وإماما في عدد من المدن قبل استقراره بمدينة "بريتوريا" حيث الجاليات المسلمة من الأفارقة والآسيويين محفظا للقرآن الكريم ومدرسا في الحلقات القرآنية .
القارئ الباكستاني محمد أسفينديار دلاور
ولد القارئ محمد اسفنديار دلاور في مدينة كراتشي الباكستانية وفيها بد خطواته الأولى في حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية قبل انتقاله للدراسة بالمدينة المنورة حيث تلقى علوم القرآن على يد عدد كبير من حفاظها وتولى الإمامة في عدد من المساجد قبل تدرجه في المراتب الأكاديمة ليدرس في عدد من الجامعات الإسلامية في باكستان قبل استقراره بماليزيا مدرسا بالجامعة الإسلامية العالمية.
القارئ الصيني نور الإسلام إبراهيم
ولد القارئ والحافظ والإمام ماي اي جون أو نور الإسلام إبراهيم لأسرة مسلمة في مقاطعة "خنن" الصينية التي تعد نحو مائة وعشرة ملايين ساكن.
كان والده إماما ومدرسا في مدرسة إسلامية وأمه تتولى تتدريس وتوجيه النساء المسلمات ، عاش في أجواء إسلامية ودرس العلوم الشرعية متنقلا لالاف الكيلومترات بحثا عن العلم والمعرفة قبل التحاقه بجامعة بيكين طالبا في قسم اللغات وتحديدا اللغة العربية .
القارئ الجنوب إفريقي زكريا صديق