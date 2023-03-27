القارئ الجنوب إفريقي زكريا صديق

نشأ القارئ زكريا صديق أو زاك سبستيان في أكناف عائلة مسيحية هاجرت من فرنسا نهاية القرن التاسع عشر واستقرت في جنوب إفريقيا أما قصة إسلامه وتعلمه اللغة العربية وحفظه القرآن الكريم وتجربته في الإمامة ، فهي جديرة بالاستماع لها على لسانه .

يجتهد القارئ زكريا صديق في مواصلة تعلم اللغة العربية والتعمق في دراسة القرآن الكريم وخدمة المجتمع المسلم في جنوب إفريقيا وهاجسه الاجتماع يوما بوالده الذي قاطعه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما .

