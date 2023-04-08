القارئ المغربي عمر اليوسفي
ينحدر القارئ المهاجر عمر اليوسفي من أسرة فاسية مغربية ، نشأ في مدينة الدار البيضاء وفي مساجدها بدا حفظ القرآن الكريم ملتحقا بمدارس التعليم العتيق المنتشرة في المدن والقرى المغربية ، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في سن الرابعة عشرة قبل تنقله بين حلقات تحفيظ وتدريس لإجادة القرآن وعلومه وعلى الرغم من صغر سنه الا ان إصراره على اتقان القرآن دفعه للانتقال بين قرية وأخرى .
في ريعان الشباب خاص القارئ عمر اليوسفي تجربة هجرته الأولى للتعلم ليحط الرحال في بلاد شنقيط حيث المحاضر التي تستقطب طلاب العلم والمعرفة من اصقاع الأرض متمكنا من الفقه المالكي ومن التلاوة ليعود الى المغرب متوليا الامامة في عدد من المساجد قبل انتقاله في رحلة جديدة الى البرازيل حيث يحط الرحال في تجربة جديدة كمحفظ ومدرس للقرآن الكريم للجاليات المسلمة في المدارس الدينية المنتشرة في المدن البرازيلية .
القارئ الباكستاني محمد بن يامين
نشأ القارئ محمد بن يامين في مدينة لاهور الباكستانية ، وتولت والدته منذ طفولته تحفيظه القرآن الكريم قبل التنقل بين مدارس قرآنية في باكستان لإتمام الحفظ والإتقان ، التحق بمدرسة دار العلوم الإسلامية في لاهور التي تخرج منها حافظا ومدرسا للقرآن الكريم وعلومه متخصصا في القراءات العشر ، وقد اشتهر كقارئ وإمام في مساجد لاهور .
استجابة لحاجة الجاليات المسلمة خاصة من شبه القارة الهندية في جنوب افريقيا استدعت جمعيات إسلامية القارئ محمد بن يامين ليتولى الإشراف على تحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءات العشر لأبناء الجالية وقد نجح خلال عقدين من الزمن أمضاهما في كل من جوهانسبورغ وبريتوريا في تخريج المئات من الحفاظ .
القارئ المصري محمد صدقي
ولد القارئ المصري محمد صدقي في إحدى قرى محافظة الشرقية المصرية التي تشتهر بحفاظ القرآن الكريم وفي سن الرابعة التحق بكتاتيب القرية لحفظ القرآن وتعلم اللغة العربية متما الحفظ في سن مبكرة قبل التحاقه بالمعهد الأزهري حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وتخرج واعظا دينيا بوزارة الأوقاف المصرية
تولى القارئ محمد صدقي الإمامة والخطابة بعدد من المساجد في مصر قبل ابتعاثه من قبل وزارة الأوقاف المصرية للإمامة والدعوة والإرشاد الديني في البرازيل التي يتولى فيها الإمامة حيث تتوافد جاليات مسلمة غالبيتها من اللبنانيين الذين يشكلون غالبية المهاجرين في البرازيل .
القارئ السوري محمد البقاعي
نشأ القارئ السوري محمد البقاعي في مدينة دمشق لأسرة تتوارث حفظ القرآن والإمامة جيلا بعد جيل، درس في المعاهد الشرعية ببلاد الشام وفيها حفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالأزهر الشريف "كلية علوم القرآن"، فأتقن تلاوته وأجاد علومه قبل توليه الإمامة في مساجد مختلفة في مدينة دمشق وريفها وهي الرحلة التي ستستمر ولكن في البرازيل .
في العام ألفين وسبعة انتقل القارئ محمد البقاعي إلى البرازيل مهاجرا ليتولى الإمامة وتدريس القرآن الكريم بمساجدها وبمدارس الجالية اللبنانية قبل توليه إمامة أكبر مساجد مدينة ساو باولو وأحد أقدم المساجد في أميركيا اللاتينية.. الذي أنشأه الجيل الأول من المسلمين اللبنانيين الواصلين إلى البرازيل عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، قبل توسعته لاحقا ليتحول في الستينيات من القرن الماضي إلى أهم معلم إسلامي في أميركا اللاتينية بعد أن ساهمت دول عربية في عمليات البناء والتوسعة .
القارئ المصري عبدالله صبحي
ولد القارئ المصري عبد الله صبحي مرعي في إحدى قرى السنبلاوين بالريف المصري ومنذ سنوات طفولته الأولى التحق بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالأزهر الشريف قبل توليه الإمامة في عدد من مساجد في مدينة المنصورة ثم القاهرة ومنها انتقل إماما للتراويح بأكبر مساجد ماليزيا .
عين القارئ عبد الله صبحي مديرا لنشر القرآن الكريم في مجمع ماليزيا لنشر القرآن الكريم الذي يعد من أكبر مؤسسات القرآن الكريم في جنوب شرقي آسيا ليتحول إلى مؤسسة ثقافية متكاملة تعنى بالقرآن الكريم وبفنون الزخرفة والخط العربي ونقطة جذب سياحية تستقطب آلاف السياح سنويا للاطلاع على مراحل رسم وطباعة القرآن الكريم
القارئ المغربي عمر اليوسفي