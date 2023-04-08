القارئ المغربي عمر اليوسفي

ينحدر القارئ المهاجر عمر اليوسفي من أسرة فاسية مغربية ، نشأ في مدينة الدار البيضاء وفي مساجدها بدا حفظ القرآن الكريم ملتحقا بمدارس التعليم العتيق المنتشرة في المدن والقرى المغربية ، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في سن الرابعة عشرة قبل تنقله بين حلقات تحفيظ وتدريس لإجادة القرآن وعلومه وعلى الرغم من صغر سنه الا ان إصراره على اتقان القرآن دفعه للانتقال بين قرية وأخرى .



في ريعان الشباب خاص القارئ عمر اليوسفي تجربة هجرته الأولى للتعلم ليحط الرحال في بلاد شنقيط حيث المحاضر التي تستقطب طلاب العلم والمعرفة من اصقاع الأرض متمكنا من الفقه المالكي ومن التلاوة ليعود الى المغرب متوليا الامامة في عدد من المساجد قبل انتقاله في رحلة جديدة الى البرازيل حيث يحط الرحال في تجربة جديدة كمحفظ ومدرس للقرآن الكريم للجاليات المسلمة في المدارس الدينية المنتشرة في المدن البرازيلية .

