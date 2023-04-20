القارئ المغربي إبراهيم آيت الحسن
ينحدر القارئ ابراهيم آيت أحمد من منطقة زاقورة جنوبي المغرب. نشأ في مدينة الدار البيضاء وفيها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من كبار شيوخ المغاربة بالطريقة العتيقة. من أجل تحفيزه على الحفظ والتعمق في دراسة القرآن الكريم وأحكامه. أرسلته عائلته الى مدينة طنجة حيث تردّد على عدد من مدارسها التقليدية، فأتمّ حفظ القرآن الكريم كاملا، ليعود الى الدار البيضاء إماما وقارئا في مساجدها.
القارئ المغربي هشام الشبيهي
نشأ القارئ هشام الشبيهي في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط ، وفي كتايتبها القرآنية شق بداياته في عالم الحفظ والتلاوة ، بدأ الحفظ في الخامسة عشر من العمر وهو سن متأخر نسبيا قياسا بأقرانه من الحفاظ ومع ذلك اظهر نبوغا جعل كبار القراء المغاربية يشجعونه على تلقي علوم القرآن واتقان احكامه وتعلم فنونه وهو ما تم له فكان موهوبا في القرآءة بالصيغة المغربية التي تعتمد المقامات او الطبوع الاندلسية ، شارك في المحافل والسهرات المغربية لاحياء القرآن الكريم وسجل اسمه ضمن القراء النوابغ المشهود لهم بجمال الصوت وحسن الاداء .
القارئ المغربي عبد الإله العمراني
نشأ القارئ عبد الاله العمراني في إحدى قرى شمالي المغرب، وفيها بدأ خطواته الأولى في مسيرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته، كانت الأسرة محفزه الأول ودافعه لحفظ القرآن الكريم ، فأتمه كاملا وهو في سن التاسعة .
شغفه بالقرآن وتلاوته وتعلم أحكامه دفعه للانتقال بين مدن مغربية عدة متلقّيا العلوم على يد كبار القراء في المغرب، التحق بمدارس مختلفة لتعميق دراسته الشرعية ناهلاً من مختلف فروعها، حتى بات مؤهلا للإمامة والخطابة التي بدأها في سن مبكرة .
إنتقل إلى هولندا في بداية الألفية، وعمل إماما في أول يوم من وصوله إليها مستمرا في الإمامة والخطابة منذ ما يزيد عن عقد. قادته تجربته الجديدة إلى الإشراف على معهد دار الهدى في أمستردام، وهو مركز إسلامي يقصده المئات من أبناء الجاليات المسلمة ، لممارسة شعائرهم الدينية ولتعلّم اللغة العربية والفقه والعلوم الشرعية .
القارئ المغربي محمد حمدان الملاحي
ولد القارئ محمد حمدان الملاحي بقرية أورال بإقليم تطوان شمالي المغرب ، وفي الخامسة من عمره الحقته أسرته بكتاب القرية ، ليقضي طفولته الأولى متنقلا بين المدارس والكتاتيب والمحاضر القرآنية في القرى المغربية حريصا على حفظ القرآن وفهم معانيه بالطرق التقليدية السائدة في التعليم القرآني ، حفظ القرآن كاملا ومع ذلك أصر على مزيد تلقي علومه والغوص في معانيه وأحكامه فتنقل مرتحلا بين مدارس قرآنية في مدن مغربية مختلفة ناهلا العلوم الشرعية على يد كبار علماء المغرب ومشايخها ، وحينما اشتد عوده تولى قارؤنا الإمامة والتدريس في مساجد طنجة قبل انتقاله إلى بلجيكا واستقراره بها .
القارئ الجنوب إفريقي عمر سيبتولي
ولد القارئ عمر سيبتولي في مدينة جهنسبورغ بجنوب إفريقيا ، وأسلم وهو في الخامسة عشرة من عمره ليبدأ في تعلم اللغة العربية من أجل فهم القرآن الكريم ، حفظ كتاب الله كاملا في سنة واحدة وأتقن فنون التجويد من خلال تردده على المجالس والحلقات القرآنية المنتشرة في مساجد جنوب إفريقيا .
يتولى القارئ عمر سيبتولي الإمامة لصلاة التراويح في المساجد الكبرى بجنوب إفريقيا ويتولى تدريس القرآن الكريم في المدارس القرآنية كما يشارك في المؤتمرات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا في بلاده وخارجها .
القارئ المغربي إبراهيم آيت الحسن