القارئ المغربي هشام الشبيهي

نشأ القارئ عبد الاله العمراني في إحدى قرى شمالي المغرب، وفيها بدأ خطواته الأولى في مسيرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته، كانت الأسرة محفزه الأول ودافعه لحفظ القرآن الكريم ، فأتمه كاملا وهو في سن التاسعة .

شغفه بالقرآن وتلاوته وتعلم أحكامه دفعه للانتقال بين مدن مغربية عدة متلقّيا العلوم على يد كبار القراء في المغرب، التحق بمدارس مختلفة لتعميق دراسته الشرعية ناهلاً من مختلف فروعها، حتى بات مؤهلا للإمامة والخطابة التي بدأها في سن مبكرة .

إنتقل إلى هولندا في بداية الألفية، وعمل إماما في أول يوم من وصوله إليها مستمرا في الإمامة والخطابة منذ ما يزيد عن عقد. قادته تجربته الجديدة إلى الإشراف على معهد دار الهدى في أمستردام، وهو مركز إسلامي يقصده المئات من أبناء الجاليات المسلمة ، لممارسة شعائرهم الدينية ولتعلّم اللغة العربية والفقه والعلوم الشرعية .

