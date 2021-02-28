سنيا مبارك - وزيرة الثقافة التونسية السابقة

يستضيف برنامج "روافد" هذا الأسبوع وزيرة الثقافة التونسية السابقة سنيا مبارك. غنّت لأول مرة على المسرح في سن التاسعة وكان لها أول ظهور تلفزيوني في سن الثانية عشرة حيث غنّت: احكيلي عليها يا بابا وهو ما مهّد لمسيرتها الفنية. درست في المعهد الوطني للموسيقى في تونس وفازت بجائزة أفضل صوت في مهرجان الأغنية التونسية في العام 1987. دراستها الموسيقية لم تمنعها من مواصلة دراستها الأكاديمية في الحقوق فحصلت على إجازة في الحقوق ودكتورا في العلوم السياسية. سنيا مبارك كانت أول امرأة ترأس مهرجان قرطاج قبل أن تصبح وزيرة للثقافة في العام 2016.

