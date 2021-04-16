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المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية

المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية

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يستضيف برنامج "روافد" هذا الأسبوع الدكتور في الفلسفة محمد نور الدين أفاية. المفكر المغربي هو أستاذ التعليم العالي في تخصص الجماليات وفلسفة التواصل. يرأس جمعية البحث في التواصل بين الثقافات. صدر له كتب عدة منها: الكتابة والهامش؛ الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة- نموذج هابرماس؛ الغرب في المتخيل العربي الإسلامي (باللغة الفرنسية)؛ الغرب في المتخيل العربي الإسلامي في العصر الوسيط؛ أسئلة النهضة في المغرب... كان محمد نور الدين أفاية يجتاز نهر أبي رقراق الذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط كل يوم، في رحلة مكوكية بين البيت والمدرسة. أسهمت هذه الرحلة الشاقة في صقل شخصيته. فاز أفاية بجائزة أهم كتاب عربي، التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي في بيروت عن كتابه "في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية".

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