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روافد - المخرج اللبناني بهيج حجيج - الجزء الأول

روافد - المخرج اللبناني بهيج حجيج - الجزء الأول

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في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث المخرج اللبناني بهيج حجيج عن تجربته في العمل السينمائي. آخر ما أخرجه فيلم بعنوان "Good morning" يروي قصة رجلين مُسنين يقصدان مقهى في العاصمة اللبنانية، كل يوم في موعد ثابت، يُمضيان وقتهما بحلّ الكلمات المتقاطعة، لحماية نفسيهما من مرض فقدان الذاكرة، ويُمتّعان نظرهما بمشاهد خلابة من العاصمة. بدأ حجيج مهنته بإنتاج أفلام وثائقية مثل "بيروت حوار الأنقاض" و"الخط الأحمر" و"المخطوفون" و"متحف بيروت" وغيرهم. صحيح أن حجيج هو بقاعي المنبت حيث ولد في زحلة إلا انه سكن في بيروت وسكنت في أعماقه. عندما كان يعيش في باريس شعر أن بيروت تناديه فلبّى النداء وعاد بسرعة. أخرج فيلماً وثائقياً باللغة الفرنسية وسمّاه: "بيروت حوار الأنقاض" ويقصد بذلك أنقاض الحرب وأنقاض التراث. وفي الحلقة يتحدث المخرج السينمائي عن آخر فيلم له “Good Morning” الذي يتناول قصصاً تتكرر في شوارع بيروت، وأشار إلى أن الروائي اللبناني "رشيد الضعيف" كتب الفيلم ومن ثم حولاه معاً إلى سيناريو، وقد أخرج حجيج الفيلم خلال 17 يوما فقط وبميزانية متواضعة. والحديث مع بهيج حجيج عن الماضي يجرّه إلى ذكريات حرب لبنان، التي لا يمكن محوهاً من ذاكرته وهو نقل صورها في عدد من أفلامه.

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