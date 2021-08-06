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الباحث السياسي شيرزاد النجار - الجزء الثاني

الباحث السياسي شيرزاد النجار - الجزء الثاني

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ما شغل الدكتور شيرزاد لسنوات تخصاصا وبحثا وتدريسا هي أبحاث وترجمات وكتابات كلها تصب في مجال اختصاص علم السياسة وما يتفرع عنه من أسئلة وأفكار.
عمل شيرزاد في أبحاثه على أطروحات ونظريات مفكرين وعلماء وفلاسفة من أمثال الأميركي "ديفيد إستون" والألماني "يورغن هابرماس" وغيرهم ممن أسس في نظم التحليل السياسية، وفي غالبيتهم كونوا مداركهم وأسئلتهم في مجتمعات ديموقراطية وبلدان متقدمة احتضنت تجاربهم وإضافاتهم المعرفية على عكس ما يعاني منه شيرزاد وسواه الذين اشتغلوا وتخصصوا في مجال العلوم الإنسانية.
شيرزاد النجار كاتب وباحث عراقي حاز ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة فيينا وحاصل على دكتوراه فلسفة في علم السياسة من جامعة فيينا ومستشار التعليم العالي ومستشار مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق وأستاذ العلوم السياسية والقانون في كلية العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، من أهم مؤلفاته كتاب بعنوان: "دراسات في علم السياسة".

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