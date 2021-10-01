روافد | أنطوان أبو زيد شاعر وأكاديمي لبناني – الجزء الثاني

في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث الأكاديمي والشاعر أنطوان أبو زيد عن مفهوم الحداثة، وشدد على الحداثة تتلازم مع الثقافة والإبداع. واستغرب كيف ينسب البعض إلى كتابتهم صنوف الحداثة، فهذا الأمر هو عبارة عن قالب، متى دخله الكاتب يُصبح حديثاً. وتحدث أيضا عن مناهج التعليم في المدارس التي ساهم في تطويرها.

أنطوان أبو زيد من مواليد سن الفيل، إحدى ضواحي بيروت الشمالية، متحدر من جنوب لبنان، نشأ في بيئة زراعية على أطراف العاصمة، واكب نمو المدينة وعمرانها مثلما واكب نمو الشجر في محيط بيته، على أصوات العصافير وطيور الهدهد. عمل أبو زيد في الزراعة في الوقت الذي كان يتابع فيه دراسته في كلية التربية وأنجز دروسه العليا وهو يعمل في التدريس.

حائز شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها وأستاذ جامعي. من مؤلفاته: بين الأيديولوجيا والظاهرة: فلسفة اللغة لدى كمال يوسف الحاج وكوريغرافيا العابر، أعمق من الوردة وفضاء حر. ومن أعماله السردية: زهرة المانغو، الحفار والمدينة.

مادة اعلانية