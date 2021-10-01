.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روافد | أنطوان أبو زيد شاعر وأكاديمي لبناني – الجزء الثاني

  • الخط

روافد | أنطوان أبو زيد شاعر وأكاديمي لبناني – الجزء الثاني

نشر في: آخر تحديث:

في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث الأكاديمي والشاعر أنطوان أبو زيد عن مفهوم الحداثة، وشدد على الحداثة تتلازم مع الثقافة والإبداع. واستغرب كيف ينسب البعض إلى كتابتهم صنوف الحداثة، فهذا الأمر هو عبارة عن قالب، متى دخله الكاتب يُصبح حديثاً. وتحدث أيضا عن مناهج التعليم في المدارس التي ساهم في تطويرها.
أنطوان أبو زيد من مواليد سن الفيل، إحدى ضواحي بيروت الشمالية، متحدر من جنوب لبنان، نشأ في بيئة زراعية على أطراف العاصمة، واكب نمو المدينة وعمرانها مثلما واكب نمو الشجر في محيط بيته، على أصوات العصافير وطيور الهدهد. عمل أبو زيد في الزراعة في الوقت الذي كان يتابع فيه دراسته في كلية التربية وأنجز دروسه العليا وهو يعمل في التدريس.
حائز شهادة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها وأستاذ جامعي. من مؤلفاته: بين الأيديولوجيا والظاهرة: فلسفة اللغة لدى كمال يوسف الحاج وكوريغرافيا العابر، أعمق من الوردة وفضاء حر. ومن أعماله السردية: زهرة المانغو، الحفار والمدينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
منفعة غير متوقعة بتاتاً لفيتامين دي.. هل يمنع تساقط الشعر؟ منفعة غير متوقعة بتاتاً لفيتامين دي.. هل يمنع تساقط الشعر؟
قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها قصتها صعقت بريطانيا.. شرطي خنق ساره واغتصبها ثم أحرقها
الأكثر قراءة
جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر جدل كبير بعد فيديو.. طفل يكشف متحرشاً في مصر
لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة لن تصدق ما تراه.. شاهد لحظة التهام تمساح لطائرة "درون"
فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام فيديو.. قادت سيارتها في السعودية بسرعة جنونية متناولة الطعام
ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا ضحية الثعبان في أبها ظنت فأرا لدغها.. أمها تكشف جديدا
جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه جريمة تصدم مصر.. قتلت طفلا عمره 10 سنوات انتقاما من أبيه
شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان شاهد عمارة تميل وتنهار في الهند وسط صراخ وعويل السكان
قبل أن تذهب
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
سبب غير متوقع يحبط محاولة النهضة اقتحام البرلمان التونسي
اكتشف المزيد