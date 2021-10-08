روافد | نبيل الملحم روائي سوري

نبيل الملحم روائي سوري من مواليد السويداء هو صحافي عمل في أكثر من صحيفة ومجلة عربية. نبيل الملحم هاجر إلى أكثر من مدينة قبل ان يستقر في "برلين"، أعد وقدّم بعض البرامج التلفزيونية منها: ظلال شخصية، والملف له مجموعة من الكتب المطبوعة منها: "بوليساريو" و"الطريق إلى الغرب العربي" و"مسرحية أنا وهو والكلب"، ومسلسلان تلفزيونيان "ليل السرار و وأرواح منسية"، ومن رواياته المطبوعة: "آخر أيام الرقص" و "بانسيون مريم" و "موت رحيم"...

يصف نبيل الملحم مدينة برلين التي يعيش فيها منذ 5 أعوام بأنها مسالمة، لأنها شهدت العنف بصورة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وهي بسيطة تفتقر إلى الرقي، فهي منطقة المشردين والبسطاء، وقال إنه يشعر بأنه لم يستقر فيها بعد وبأنه مازال مثل سائح يجول فيها.

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