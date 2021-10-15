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روافد | نبيل الملحم الروائي سوري - الجزء الثاني

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روافد | نبيل الملحم الروائي سوري - الجزء الثاني

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يقول الروائي السوري عن مدينة برلين الذي يقطن فيها منذ 5 أعوام، إنه لم يشعر يوما بالانتماء إليها بعكس موسكو التي يزورها في كل سنة، منذ عقد، ويشعر بالانتماء إليها بسبب تأثره بالرويات الروسية التي دأب على قراءتها منذ صغره ولاسيما منها تلك التي كتبها أنطون تشيخوف. عمل نبيل الملحم في الصحافة المكتوبة والمرئية لأعوام طويلة، وكتب نصوصا لمسلسلات تلفزيونية عدة ومنها ليل السرار وأرواح منسية وكان آخرها من بطولة الفنان عزت العلايلي الذي رحل قبل اكتمال التصوير. كتب نبيل الملحم نصوصا مسرحية وروايات ومنها: الحياة والمدن و بانسيون مريم و حانوت القمر...

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