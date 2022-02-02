علوية صبح: روائية لبنانية – الجزء الأول
الروائية اللبنانية علوية صبح تمارس روتينها اليومي بالكتابة في مقهى يطل على شارع الحمراء، حيث بدأت تمارس مواهبها منذ نعومة أظفارها حين قدمت عرضا مسرحيا بصيغة "المونودراما" متقمصة شخصيات نساء الحي.
علوية صبح لديها الكثير من المؤلفات والروايات التي ترجمت إلى الإنكليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، ومن تلك المؤلفات: مريم الحكايا، دنيا، نوم الأيام، ومعظم رواياتها كتبت في المقهى. تكلمت علوية في بداية حديثها مع مقدم البرنامج عن مدينة بيروت ووصفتها بأنها موجوعة ومنكوبة، خانتها جميع التنظيمات والقوى السياسية والأحزاب ولذلك ذكرتهم جميعهم في رواياتها وأشارت إلى مسؤوليتهم عن القتل والدمار الذي لحق ببلدهم. أضافت أنهم أيضا تسببوا بأمراض نفسية واجتماعية للناس ولذلك تشعر بالارتجاف كلما كتبت عنهم.
ثم انتقلت الروائية علوية للحديث عن مرضها وكيف تتعامل معه، وتقول إنها تكتب الرواية لتحيا وتعيش، لأنها لا تستطيع العيش بدون الكتابة منذ أن كانت طفلة وحتى الآن. علوية صبح لا تستطيع التعبير عن أحاسيسها ووجدانها إلا بالكتابة. تُقرّ صبح بأنها فقدت التركيز، عندما مرضت، لكنها بالإرادة الصلبة استعادت ملكة الكتابة من جديد.
علوية صبح: روائية لبنانية – الجزء الثاني
الروائية اللبنانية علوية صبح تبدأ روتينها اليومي بالكتابة في مقهى يطل على شارع الحمراء في بيروت. اكتشفت مواهبها منذ نعومة أظفارها فقدمت عرضا مسرحيا بصيغة "المونودراما" متقمصة شخصيات نساء الحي. علوية صبح لديها الكثير من المؤلفات والروايات التي ترجمتها إلى الإنكليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، ومن تلك المؤلفات: مريم الحكايا، دنيا، نوم الأيام، ومعظم رواياتها كتبت في المقهى. تكلمت علوية في بداية حديثها مع مقدم برنامج "روافد" علي أحمد الزين عن المرأة وكتابتها فقالت إن النساء كن صامتات في الأدب ومن ثم انتقلن إلى الحكاية أو سرد الرواية، وأصبحن يتحدثن بكل جرأة عن تجاربهن بعد ما كانت المرأة مضطهدة في مجتمع "ذكوري"، ورأت أن المرأة في عصرنا الحالي باتت لا تقل أهمية في الأدب، عما يكتبه الرجال. عندما تفرغ علوية من كتابة روايتها، لا تقرؤها، لأنها تخشى أن تكون فاشلة. كذلك تخشى أن تتعلق بشخوص الرواية، وكأنها واحدة من أبطال القصة، تتقمص شخصياتها. وتأمل علوية صبح أن تتوج مسيرتها الثقافية برواية تكون أقوى من كل ما كتبته حتى الآن.
روافد | الروائية فتحية نمر
الروائية فتحية النمر، عضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، التي صدر لها مجموعة من الأعمال منها: للقمر جانب آخر - النافذة والحجاب - سيف، وغيرها من الأعمال.
هي من مواليد الشارقة ودرست الفلسفة، ولكن الأدب جذبها إلى شباكه.
فتحية النمر تصف نفسها بالشجاعة وتقول إنها أخت "جلجامش" وابنة "العنقاء". اكتسبت قوتها من والديها، اللذين علماها كيف تتحمل المسؤولية عن أعمالها، رغم أنها كانت وحيدة ومدللة بين اخوانها الشباب.
وعن المعرفة تقول الروائية الإماراتية: الكل يستطيع امتلاكها وعلى الإنسان أن يتلّون كالحرباء، ليتعامل بسهولة مع الحياة. ورأت أن المرأة تستطيع أن تحقق أهدافها بحنكة ودهاء، على غرار شهرزاد في رواية ألف ليلة وليلة.
روافد | خلدون النبواني أكاديمي وباحث – الجزء الثاني
ضيف روافد لهذا الأسبوع هو الأكاديمي والباحث خالد النبواني ترك سوريا ليستقر في فرنسا حيت درس فيها وفي الوقت ذاته هو استاذ في جامعة السوربون. النبواني يكتب ويبحث في الفكر والفلسفة حيث له أعمال عدة في هذا المجال باللغتين العربية والفرنسية. في بداية الحلقة يتحدث النبواني عن الثقافة في الوطن العربي فيصفها بالـ "راكدة" التي أساءت إلى أمور كثيرة ولا سيما منها تفسير الدين وأخلاق المجتمع... ثم ينتقل إلى مفهوم الحداثة في أوروبا، فيقول: يجب أن نخرج من "قفص الحداثة المركزية" التي فرضتها أوروبا منذ القرن الـ 15 والتي هي عبارة عن مزيج من الثقافة القديمة مع شيء من الثقافة الجديدة، بينما العرب قادرون على انتاج حداثة خاصة بهم." ويحن خالد النبواني إلى والدته وإلى وطنه سوريا وخصوصا إلى منطقته السويداء مستذكرا طفولته في تلك الطبيعة الجميلة.
روافد | الرحلة الأخيرة في رحاب الكاتب العراقي علي الوردي
علي الوردي رائد تنويري ومؤسس في علم الإجتماع العربي. هو عالم اجتماع عراقي، أستاذ جامعي ومؤرخ وعُرف بتبنّيه لنظريات حديثة، تُحلّل الواقع الاجتماعي العراقي. استخدم هذه النظريات لتحليل بعض الأحداث التاريخية، كما فعل في كتاب وعاظ السلاطين وهو من رواد العلمنة في العراق. علي الوردي ساهم في تأسيس أول قسم لعلم الإجتماع في العراق في كلية الآداب والعلوم في العام 1953.
في الجزء الأخير من السلسلة تحدث ماجد شبر، ناشر أعمال علي الوردي، عن كتاب "أسطورة الآدب الرفيع" الذي كتبه الوردي والذي تناول فيه أثرالآدب واللغة العربية وإسقاطها على المجتمع و الحكام و تفاعلهم .
أما الدكتور علي المرهج فقد أشار إلى تميّز الوردي بإنتاج مفاهيم للتفسير يمكن توظيفها في قراءة الوضع الحالي والمستقبلي.
من ناحيته اعتبر الكاتب عبد الحسين شعبان أن بعض الناس يرون كتابات علي الوردي صالحة لكل زمان، إلا أن قراءات الوردي للمجتمع في عصره، يستعيدها أبناء هذا الجيل، بمنهجية ورؤية جديدة.
بعدها يتحدث الدكتور عامر حسن فياض عن منهج علي الوردي حيال التاريخ، فاعتبر أن الكاتب أراد من خلال عرضه لمسار التاريخ ألا يعيش المرء على أمجاد الماضي ويبقى فيه.
وفي ختام الحلقة شدّدت الأكاديمية والباحثة لاهاي عبد الحسين على أن علي الوردي لم يكن له انتماء سياسي إنما عُرف بتوجهاته الليبرالية والديمقراطية، وكان مهتماً أن يكون لديه حضور على الساحة الثقافية أكثر من أي ساحة أخرى.
علوية صبح: روائية لبنانية – الجزء الأول